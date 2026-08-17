Trend Galeri Trend Yaşam Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Doğada masum görünen ancak tek bir temasta bile vücutta 3. derece yanıklara yol açan devasa bir tehlike gizleniyor. Bu ağaç, Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Tehlikeli Ağacı" olarak girdi. Yağmur yağdığında altına sığınanları hastanelik eden bu bitki hakkında uzmanlar kırmızı alarm verdi!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 13:16
Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Doğadaki rengarenk bitkiler ve tropikal ağaçlar tatilcilerin ilgisini çekse de, bazı türler kelimenin tam anlamıyla "ölüm saçıyor". Karayipler ve Florida kıyılarında sıklıkla rastlanan Manşinel, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından resmi olarak dünyanın en tehlikeli ağacı seçildi.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Görünüşüyle oldukça masum duran ve küçük yeşil elmaları andıran meyvelere sahip olan bu ağaç, taşıdığı yüksek toksinler nedeniyle temas eden insanlarda ağır hasarlara yol açıyor.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

YAĞMUR YAĞARKEN SAKIN ALTINA GEÇMEYİN!

Ağacın en korkunç özelliği ise süt benzeri reçinesinin suda kolayca çözülebilmesi. Ağacın bünyesinde bulunan "forbol" adlı kimyasal madde, yağmur yağdığında yapraklardan süzülen su damlalarıyla birlikte aşağıya akıyor.

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Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Sağanak yağıştan korunmak için bu ağacın altına sığınan kişilerin cildinde 3. derece ağır yanıklar meydana geliyor.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Yetkililer, tatil beldelerinde bu ağaçların gövdesine turistleri uyarmak amacıyla kırmızı uyarı levhaları asmak zorunda kalıyor.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

MEYVESİNİN TEK BİR ISIRIĞI BİLE ÖLDÜRÜCÜ

Tatlı kokusu ve küçük yeşil elmaları andıran görüntüsüyle kandıran meyvesi, ağacın bir diğer ölümcül noktası.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Uzmanlar, bu meyveden alınan tek bir ısırığın dahi boğazda şiddetli ödem, nefes darlığı ve mide kanamasına yol açarak ölümle sonuçlanabileceğini belirtiyor.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

DUMANI BİLE KÖR EDİYOR!

Manşinel ağacının sadece meyvesi ve yaprakları değil, odunu da büyük bir tehlike taşıyor. Bu ağacın odunu yakıldığında ortaya çıkan duman, göze temas ettiği takdirde geçici körlüğe ve ciddi akciğer tahrişlerine neden oluyor.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

PLAJLARDAKİ KIRMIZI ALARM: BU UYARILARI DİKKATE ALIN!

Uluslararası sağlık ve orman kuruluşları, tropikal bölgelere seyahat eden turistleri şu kurallara uymaları konusunda uyarıyor:

Yağmurda altına sığınmayın: Fırtınalı veya yağmurlu havalarda ağacın altında durmak cildinizi yakabilir.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Gövdesine ve yapraklarına dokunmayın: Islak elle gövdeye dokunup ardından göze temas etmek körlük riskini doğurur.

Meyvelerini kesinlikle yemeyin: Yere düşmüş olsa bile yeşil küçük meyvelere asla dokunmayın.

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Uzmanlar, bu tür ağaçların ev veya otel bahçelerinde yetiştirilmesinin tamamen yasak olduğunu, budama ve kontrol çalışmalarının ise yalnızca özel koruyucu tulumlar giyen profesyonel ekiplerce yapılabildiğini hatırlatıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör