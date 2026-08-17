Trend Galeri Trend Yaşam Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Sakın görünüşüne aldanmayın! Bu ağacın yaprağına dokunan bile pişman oluyor: Kırmızı uyarı levhaları asıldı

Doğada masum görünen ancak tek bir temasta bile vücutta 3. derece yanıklara yol açan devasa bir tehlike gizleniyor. Bu ağaç, Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Tehlikeli Ağacı" olarak girdi. Yağmur yağdığında altına sığınanları hastanelik eden bu bitki hakkında uzmanlar kırmızı alarm verdi!

Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 13:16