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Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Korkunç olay kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:25
Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bozova ilçesi kırsal Sürme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 PY 283 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Levent Çerçi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!

HEPSİ AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılara ilk müdahaleyi trafikteki diğer sürücüler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, özel araçlarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da taziye ziyareti dönüşü feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı! Kaza anı kamerada | Video

Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Levent Çeri'nin eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Büşra Çerçi (12) ve Mustafa Çerçi (15) de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!

YARALILAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi'nin (17) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Levent Çerçi'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOZOVA #ŞANLIURFA