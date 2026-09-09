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Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!
Şanlıurfa’da taziye dönüşü feci kaza! Hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Korkunç olay kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:25