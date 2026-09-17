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Sarımsağın tadı kesme şekline göre değişiyor! En yoğun aromayı bakın hangi yöntem veriyor
Sarımsağın tadı kesme şekline göre değişiyor! En yoğun aromayı bakın hangi yöntem veriyor
Sarımsağın yemeklere verdiği lezzetin yalnızca miktarıyla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Bütün bırakmak, dilimlemek, doğramak, ezmek veya rendelemek aromanın yoğunluğunu doğrudan etkiliyor. Peki bunun temeline ne yatıyor? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:12