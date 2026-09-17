Sarımsağın tadı kesme şekline göre değişiyor! En yoğun aromayı bakın hangi yöntem veriyor

DİLİMLEMEK DAHA DENGELİ BİR AROMA SAĞLIYOR

Sarımsağı ince veya kalın dilimler halinde kesmek, bütün dişe kıyasla daha fazla hücreyi parçaladığı için aromanın açığa çıkmasını hızlandırıyor. Ancak ince doğrama veya ezme işlemindeki kadar yoğun bir hücre tahribatı yaşanmadığından, oldukça dengeli ve kontrollü bir lezzet profili elde ediliyor.