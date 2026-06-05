Sarkıntılık etti, malzemeleri fırlattı, kafeyi dağıttı! "Kime bulaştığını bilmiyorsun, mahvederim" Görüntüler ortaya çıktı

"Çalışan arkadaşımızın yüzünde cam kesiği var. Çok ciddi hayati birşey yok sadece gözünde bir yaralanma var. Olay esnasında köşedeydim, sakinleştirmeye çalıştım sakin bir dille uyardım dinlemediler. Bende hiçbirşey yok. Tahmini 500 bin liranın üzerinde zararımız var. Zarar sadece maddi değil. Çalışan arkadaşımız da ben de psikolojik olarak çok kötü durumdayız" dedi.