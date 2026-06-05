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Sarkıntılık etti, malzemeleri fırlattı, kafeyi dağıttı! "Kime bulaştığını bilmiyorsun, mahvederim" Görüntüler ortaya çıktı
Sarkıntılık etti, malzemeleri fırlattı, kafeyi dağıttı! "Kime bulaştığını bilmiyorsun, mahvederim" Görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi: Avcılar'da iddiaya göre alkollü 2 genç müşteri olarak geldikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin yüz vermediği 2 genç, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı. Kısa bir süre sonra 2 gencin araçta bekleyen tandığı 1 kişi gelerek S.Y.'yi tehdit etti ardından da tezgahtaki malzemeleri yere fırlattı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin A.Ü. olduğunu tespit etti. Ekipler, A.Ü.'yü Esenyurt'ta gözaltına aldı. Şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 12:50