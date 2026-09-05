Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR VE KOLON KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango Online üzerinden oynanan Çılgın Sayısal Loto, temel olarak 90 adet rakam içinden 6 tanesini doğru tahmin etmeye dayanır. Oyuncular ister bayilerden bilet alarak isterlerse de sistem üzerinden "Sen Seç" veya "Kolon Oluştur" seçenekleriyle kendi şanslı kombinasyonlarını belirleyebilirler. Her bir kolon içerisinde yer alan 90 rakam arasından 6 adet ana numara seçilir. Bununla birlikte ana oyun kolonuna ek olarak tercih edilebilen "SüperStar" opsiyonu, kazanma ihtimalini ve ikramiye miktarını katlayan alternatif bir oyun katmanı olarak ilgi görmeye devam etmektedir.