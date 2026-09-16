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Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Özellikle sonbahar-kış döneminde gündelik hayatın en temel parçalarından biri olan şemsiyelerin ucunun neden sivri veya uzatılmış bir şekilde olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 09:36
Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Yağmurlu havalarda yanımızdan ayırmadığımız şemsiyeler, günlük yaşamın en sıradan eşyalarından biri gibi görünse de üzerlerindeki bazı detaylar düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlatıyor.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Klasik bir şemsiyeye baktığımızda dikkat çeken ilk bölümlerden biri, tepesinde yer alan sivri ve uzatılmış kısım oluyor. Çoğu kişinin yalnızca estetik bir ayrıntı ya da geleneksel bir tasarım tercihi sandığı bu bölümün ise 18. yüzyıla uzanan bir geçmişi bulunuyor.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Üstelik bu küçük uzantının ortaya çıkışında yalnızca görünüş değil, işlevsel ve mühendislik açısından önemli nedenler de rol oynuyor.

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Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Pek çok kişi tarafından yalnızca estetik bir detay olarak değerlendirilen ve teknik literatürde 'ferrule' (uç başlığı) olarak adlandırılan bu bölüm aslında yüzyıllara dayanan bir mühendislik ve tasarım geçmişine sahip.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

PEKİ ŞEMSİYELERİN UCU NEDEN SİVRİ?

18. VE 19. yüzyıl Avrupa'sında şemsiyeler, yağmurdan korunma amacının yanı sıra erkekler için şık birer yürüyüş bastonu işlevi görüyordu.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Kapalı konumdayken yere basılarak taşınan şemsiyelerde, ucun sivri ve metal bir yapıda olması zemine tutunmasını kolaylaştırıyordu.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Bu durum aynı zamanda şemsiye kumaşının çamur zeminle temas ederek yıpranmasını önlemiş oluyordu.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Bir şemsiyenin su geçirmezlik performansını koruyabilmesi için kanopi adı verilen kumaş bölümünün gövde üzerinde yüksek gerginlikte durması gerekir.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Sivri uç başlığı, kumaşın tepe noktasında kilitlenmesini sağlayarak rüzgar veya yağmur yükü altında malzemenin aşağı kaymasını engeller.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Geleneksel şemsiyelerde ana mil çoğunlukla ahşap malzemeden üretiliyordu.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Islanan ahşabın genleşip çatlama riskine karşı mtal ya da sert malzemeden yapılan uç başlığı, suyun mil içine sızmasını engelleme görevini üstleniyordu. Aynı zamanda yapı, günümüz modern şemsiyelerinde de mekanizmanın darbelere karşı korunmasını da sağlıyor.

Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Şemsiyenin tepesinde biriken yağmur suyu, sivri ucun dairesel ve eğimli yapısı sayesinde tepe noktasında durgunlaşmadan kumaşın kenarlarına doğru süzülüyor. Bu durum, tepe noktasında aşırı ağırlık oluşmasını ve su sızmasını doğrudan engelliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör