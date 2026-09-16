Şemsiyelerin ucu neden sivridir? Bakın aslında ne işe yarıyormuş

Klasik bir şemsiyeye baktığımızda dikkat çeken ilk bölümlerden biri, tepesinde yer alan sivri ve uzatılmış kısım oluyor. Çoğu kişinin yalnızca estetik bir ayrıntı ya da geleneksel bir tasarım tercihi sandığı bu bölümün ise 18. yüzyıla uzanan bir geçmişi bulunuyor.