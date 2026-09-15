Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI YAYINLADI!

15 EYLÜL 2026 SALI

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde dengesiz bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Batı kıyılarımızda hava daha çok parçalı bulutluyken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve oldukça sıcak bir hava var; Güneydoğu'da sıcaklıklar 36 derecelere kadar ulaşıyor.