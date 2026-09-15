Trend Galeri Trend Yaşam Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son haritaları paylaştı, tablo resmen kırmızıya büründü! Salı günü son sıcakların tadını çıkaranlar dikkat; Çarşamba gününden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurdu şiddetli sağanak ve gök gürültülü fırtına vuracak. Peki, yağışlar hafta sonu da devam edecek mi?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:29
Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Eylül ayının o tatlı ve ılık günlerine veda etme vakti resmen geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan güncel hava durumu haritaları, Türkiye'nin kapısındaki ciddi ve sert hava değişimini gözler önüne seriyor. Salı gününü kısmen güneşli ve sakin geçirecek olan batı illerimiz, gece yarısı Ege'den yavaş yavaş giriş yapacak şiddetli bir sağanak dalgasının hedefine oturuyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Çarşamba sabahından itibaren batıdan doğuya doğru tüm yurdu esir alacak olan gök gürültülü fırtınalar, sıcaklıkları hızla mevsim normallerine çekerken hafta sonu açık hava planlarını da suya düşürecek. İşte evden çıkmadan önce şemsiyenizi hazırlamanızı gerektirecek, gün gün hava durumu detayları...

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

SALI GÜNÜ SON ŞANS: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah ve öğle saatlerinde Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu, yer yer güneşli, oldukça sıcak bir hava hakim. Ancak Doğu Karadeniz hattında, özellikle Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Batı Karadeniz'de Kastamonu civarında günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar kendisini hissettiriyor.

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Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Akşam saatlerine doğru ise yağışların etki alanı genişleyerek güney kesimlerde ve iç bölgelerin belirli noktalarında yüzünü göstermesi bekleniyor. Açıkçası Salı günü, batı illerimiz için dışarıda ıslanmadan vakit geçirebilecek son gün gibi duruyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

GECE YARISI SİSTEM GİRİŞ YAPIYOR: ÇARŞAMBA GÜNÜ FIRTINA KAPIDA!

Asıl büyük değişim Çarşamba gününe bağlayan gece başlıyor. Gece saat 00:00 ile 06:00 arasında yağışlı sistem Ege kıyılarından, özellikle İzmir ve çevresinden yurda giriş yapıyor. Çarşamba sabahı itibarıyla harita resmen kırmızıya bürünüyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yaygın gök gürültülü sağanak yağışların hedefine oturuyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların güne mutlaka şemsiyeleriyle başlaması ve trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması şart.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞMURLAR DURACAK MI?

Perşembe ve Cuma günlerine ait haritalara baktığımızda, yağışlı sistemin gücünü kaybetmeden yurdun batı ve iç kesimlerini etkisi altında tutmaya devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. "Acaba hafta sonu güneş açar mı?" diye plan yapanlara maalesef pek iç açıcı haberler veremiyoruz.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Cumartesi günü Marmara ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak geçişleri hız kesmeden devam edecek. Hafta ortasından itibaren etkili olacak bu yağışlı sistemle birlikte, sıcaklıkların da Salı gününe kıyasla birkaç derece düşerek mevsim normallerine gerileyeceği öngörülüyor. Hafta sonu açık hava etkinlikleri planlayanların kapalı mekan alternatiflerini gözden geçirmelerinde büyük fayda var.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

YAĞIŞ BEKLENEN İL SAYISI

Görsellerdeki 5 günlük MGM harita verileri detaylıca incelendiğinde; 15 - 19 Eylül 2026 tarihleri arasında 5 gün boyunca en az bir gün gök gürültülü sağanak veya sağanak yağış alması beklenen toplam 64 il bulunmaktadır. (Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağış beklenmemektedir.)

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HANGİ GÜNLER YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek üç megakentinde yaşayan vatandaşların gözü kulağı hava tahminlerinde. Harita verilerine göre Salı gününü parçalı bulutlu geçiren İstanbul, İzmir ve Ankara'da Çarşamba gününden itibaren şemsiyeler elden düşmeyecek:

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

İstanbul: Megakentte yağışlı hava Çarşamba günü gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak. Yağışların Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 24-25°C seviyelerine gerileyecek.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

İzmir: Ege'nin incisinde Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Şiddetli yağışlar Perşembe ve Cuma günleri de devam ettikten sonra Cumartesi günü yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Sıcaklıklar 27-30°C bandında seyredecek.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

Ankara: Başkentte Salı günkü sakin havanın ardından Çarşamba günü şiddetli sağanaklar başlıyor. Ankara'da Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Özellikle Perşembe günü termometrelerin 21°C'ye kadar düşmesiyle belirgin bir serinleme yaşanacak.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI YAYINLADI!

15 EYLÜL 2026 SALI

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde dengesiz bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Batı kıyılarımızda hava daha çok parçalı bulutluyken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve oldukça sıcak bir hava var; Güneydoğu'da sıcaklıklar 36 derecelere kadar ulaşıyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Yağışlı sistemin etki alanını batı ve iç bölgelere doğru iyice genişlettiğini görüyoruz. Marmara'nın tamamı, Kıyı Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak parçalı bulutlu ve sıcak karakterini korumaya devam ediyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Yurt genelindeki yağışlı ve serin hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kıyı ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin tamamına yakınında gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Sıcaklıklar yağış alan bölgelerde mevsim normallerinde seyrederken, doğu illerimizde yazdan kalma sıcak günler devam ediyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

18 EYLÜL 2026 CUMA

Yağışlı sistemin yavaş yavaş doğuya doğru hareket etmeye başladığını işaret ediyor. Trakya ve Kıyı Ege'de hava büyük ölçüde parçalı bulutlu bir hal alıp yağışlar kesilirken; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ

Batı bölgelerimizde havanın belirgin şekilde iyileştiğini söyleyebiliriz. Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'de yer yer parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Ancak Karadeniz sahil şeridi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Sabah saatlerinde yurt genelinde çoğunlukla parçalı ve az bulutlu, sakin bir hava hakim. Sadece Karadeniz bölgesinin belirli kesimlerinde; Kastamonu çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon, Rize, Artvin) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Ülkenin geri kalanı güne güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

ÖĞLE (12:00-18:00)

Yağışlı hava kütlesi etki alanını belirgin şekilde genişletiyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin geneli, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Akdeniz sahil şeridi ile iç kesimlerinde (Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege'nin büyük bir bölümü ise bu saatlerde parçalı bulutlu yapısını koruyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

AKŞAM (18:00-24:00)

Yağışların batı ve kuzeybatı kesimlerde etkisini kaybettiğini, Marmara'da havanın açtığını görüyoruz. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun'dan Artvin'e kadar), İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri (Konya, Aksaray çevreleri) ile Doğu Akdeniz'de (Adana, Osmaniye) gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatleri boyunca devam ediyor. Yurdun diğer bölgelerinde hava genellikle parçalı bulutlu.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

GECE (00:00-06:00)

Gece yarısından sabaha kadar olan süreçte yurdun farklı noktalarında lokal yağışlar dikkat çekiyor. Kıyı Ege'de (İzmir, Manisa civarı) yeni bir gök gürültülü sağanak yağış başlarken; İç Anadolu'nun doğusunda (Yozgat, Sivas), Doğu Karadeniz kıyılarında ve Adana çevrelerinde gece yağışları etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin geri kalanı ise geceyi parçalı bulutlu geçiriyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi

EGE

Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu