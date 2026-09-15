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Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi
Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul, İzmir ve Ankara için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son haritaları paylaştı, tablo resmen kırmızıya büründü! Salı günü son sıcakların tadını çıkaranlar dikkat; Çarşamba gününden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurdu şiddetli sağanak ve gök gürültülü fırtına vuracak. Peki, yağışlar hafta sonu da devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:29