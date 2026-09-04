Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı'nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva'yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı'nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva'yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

SON DAKİKA: Seri Katil Fethi Dağlı'nın cinayetleri Türkiye gündemini sarstı… 2007 yılında Ahmet Karadağ'ı 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı vahşice katleden cani Fethi Dağlı tutuklandı. 4 yıl öncede esrarengiz şekilde kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım soruşturmasında ekipler şoke eden detaya ulaştı. Genç kızı da seri katil Dağlı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltındaki Fethi Dağlı cinayeti abisi Yaşar Dağlı'nın işlediğini öne sürerken Yaşar Dağlı ise cinayeti işleyenin kendisi olmadığını söyledi. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber katil Fethi Dağlı'nın cinayetleri işlediği dehşet evini ilk kez görüntüledi. Seri cinayetlerin kan donduran detayları ortaya çıkarken, ceset parçalarını taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 04.09.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 12:01
SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

Türkiye, seri katil Fethi Dağlı'nın kan donduran cinayetleriyle sarsıldı. 2007 yılında Ahmet Karadağ'ı öldüren, pandemi izniyle cezaevinden çıktıktan sonra ise 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı vahşice katleden Dağlı'nın, 4 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın da katili olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

Zeynep Yıldırım cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Fethi Dağlı'nın ağabeyi Yaşar Dağlı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda 17 yaşındaki Zeynep'in Fethi Dağlı ile nasıl karşılaştığı, Esenyurt'taki eve nasıl götürüldüğü ve öldürüldükten sonra cesedinin nasıl gizlendiğine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

HASTANEDEN KAÇIP ESENYURT'A GİTTİ

Elde edilen bilgilere göre, anne ve babası ayrı olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım, ailevi sorunlardan dolayı Çocuk Esirgeme Yurdunda kalıyordu. Yurttan sık sık kaçtığı oluyordu. Olay günü Taksim'de götürüldüğü hastaneden izinsiz şekilde ayrıldı. Hastaneden kaçan Zeynep ne eve ne de yurda gitti. Esenyurt tarafına geçti. Aynı saatlerde Fethi Dağlı ile 3 arkadaşı Esenyurt'ta bir kahvehanede oturarak çay içiyorlardı.

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SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

GENÇ KIZIN PEŞİNE TAKILDI

İddiaya göre, Zeynep Yıldırım sokakta tek başına dolaşırken Fethi Dağlı genç kızı gördü. Kahvehaneden çıkan Dağlı, Zeynep'in peşine takıldı. Fethi Dağlı daha sonra Zeynep'i kandırarak kendisinin ve ağabeyi Yaşar Dağlı'nın birlikte yaşadığı Esenyurt'taki eve götürdü.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

"KARDEŞİN EVE KIZ GÖTÜRDÜ"

Fethi Dağlı'nın Zeynep ile eve gitmesinin ardından kahvehanede bulunan 3 kişinin yanına bu kez ağabeyi Yaşar Dağlı geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kahvehanedeki arkadaşları Yaşar Dağlı'ya, "Kardeşin eve kız götürdü" dedi. Bunun üzerine Yaşar Dağlı da kahvehaneden ayrılarak kardeşiyle birlikte yaşadığı eve gitti.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

ABİ KARDEŞ BİR BİRİNİ SUÇLADI

Soruşturmadaki tespitlere göre, Zeynep kandırılarak eve cinsel amaçla götürüldü. Evde yaşanan tartışma sonrası Zeynep, koltuk üzerinde boğularak öldürüldü. Ardından cesedi sarılarak salonun camından dışarı çıkarıldı. İki bina arasında bulunan boş kömürlüğe gömüldü. İki kardeş de cinayeti işlemediklerini belirterek birbirlerini suçladı. Ancak polis, yaptığı çalışmalarda cinayeti Fethi Dağlı'nın işlediği ihtimali üzerinde duruyor.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

DNA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım'a ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla anne Gülay Nuştır'dan kan örneği alındı. Anneye ait kan örneği ile kazıda bulunan kemik parçalarından elde edilen DNA profilleri karşılaştırıldı. Yapılan DNA karşılaştırmasında eşleşme sağlandı. Fethi Dağlı'nın gösterdiği yerde bulunan kemik parçalarının, 2022 yılında 17 yaşındayken kaybolan Zeynep Yıldırım'a ait olduğu kesinleşti.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

FİLM GİBİ BİR ÇALIŞMAYLA ÇÖZÜLDÜ

İşte tüm bu detaylara ulaşan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Zeynep'in cinayetini filmleri aratmayan bir çalışmayla çözdü. Eski kayıp dosyalarını incelemeye alan ekipler, Zeynep'le ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

ABLASI ÜZERİNE KAYITLAR

Polis, yaptığı çalışmalarda Zeynep'in sık sık cep telefonu değiştirdiğini tespit etti. Çalışmalarda polis, bazı yerlerde Zeynep'in ablası Fatma'nın kimliğinin kullanıldığı bilgilerine ulaştı. Ancak yapılan incelemede Fatma'nın aslında o dönemde cezaevinde olduğu saptandı. Derinleşen soruşturmada, Fatma'nın kimliğini kullanan kişinin aslında Zeynep olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

İSİM TANIDIK ÇIKTI

Zeynep'in en son, aile bireylerinin de bilmediği bir numarayı kullandığı tespit edildi. O numarayı mercek altına alan dedektifler, telefonun kapalı olduğunu gördü. Zeynep'in kullandığı cep telefonu cihazını incelemeye alan polis, tanıdık bir isimle karşılaştı. Zeynep'in cep telefonuna en son takılan SIM kartın Fethi Dağlı adına kayıtlı olduğu belirlendi. Bu, polis için tanıdık bir isimdi. Fethi Dağlı, 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldürmekten dolayı cezaevinde bulunan isimdi.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

İTİRAF GELDİ, CESET BULUNDU

Soruşturma derinleşti. Teknik çalışmalarda olay günü Fethi Dağlı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ağabeyi Yaşar Dağlı'ya da ulaşıldı. Elde edilen tüm bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla iki kardeşin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Fethi Dağlı, Zeynep'i ağabeyi Yaşar'ın öldürdüğünü iddia ederek cesedin gömüldüğü yeri söyledi. Böylece bulunan kemik parçalarının da Zeynep'e ait olduğu saptandı.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

KAN DONDURAN AYRINTILAR

Fethi Dağlı'nın Zeynep'ten 2 yıl sonra öldürdüğü Erva Raziye Asar cinayetiyle ilgili de kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Temizlik işi aradığını sosyal medya hesabından duyuran Erva'yı kadın profili açarak tuzağa düşürüp çağıran Fethi Dağlı, genç kızı da boğarak öldürdü.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

CESET PARÇALARINI ASANSÖR BOŞLUĞUNA ATTI

Cesedi parçalara ayırıp buzluğa koyan katil zanlısı, yakalanmamak için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Ceset parçalarını sardığı torbaları önce iş yerindeki asansör boşluğuna bırakan Dağlı, daha sonra ceset parçalarını Beylikdüzü'ndeki bir inşaata götürüp attı.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

AİLESİNE "İYİYİM" MESAJI ATTI

Erva'nın cep telefonunu alan Dağlı, kendisini arayan ailesine sanki Erva'ymış gibi WhatsApp'tan mesaj atarak, "Ben iyiyim, beni merak etmeyin" dedi. Kayıp başvurusunun ardından polis tarafından arandığını fark edince polise de "Ben 18 yaşından büyüğüm, kendi isteğimle evden ayrıldım. Reşit birisiyim. Peşimi bırakın" diyerek mesaj attı.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

ERVA'NIN TELEFONUNA DA SIM KARTI TAKTI

Bu yazışmaların ardından Dağlı, Erva'nın cep telefonundaki SIM kartı çıkarıp kendi SIM kartını taktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı dedektifler, bu SIM kartın takılmasının ardından Fethi Dağlı'yı tespit etti. Genç kızın gittiği eve kadar olan güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Katil zanlısının evden ceset parçalarını taşırken de görüntüleri elde edildi. 2024 yılına damga vuran bu cinayet, film gibi bir çalışmayla çözülmüş oldu.

SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

DEHŞET KOLTUĞU

3 kişinin katil zanlısı Fethi Dağlı, yapılan araştırmalarda 2 kurbanını Esenyurta'ki evinde öldürdü. 2022 ylında Zeynep Yıldırım'ı salon içinde bulunan koltukta boğarak öldürdü. 2 yıl sonra da aynı dehşet koltukta Erva'yı boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. 2 cinayette kullandığı koltuğu atmadığı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT