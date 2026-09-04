SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

İSİM TANIDIK ÇIKTI

Zeynep'in en son, aile bireylerinin de bilmediği bir numarayı kullandığı tespit edildi. O numarayı mercek altına alan dedektifler, telefonun kapalı olduğunu gördü. Zeynep'in kullandığı cep telefonu cihazını incelemeye alan polis, tanıdık bir isimle karşılaştı. Zeynep'in cep telefonuna en son takılan SIM kartın Fethi Dağlı adına kayıtlı olduğu belirlendi. Bu, polis için tanıdık bir isimdi. Fethi Dağlı, 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldürmekten dolayı cezaevinde bulunan isimdi.