SON DAKİKA: Seri katil Fethi Dağlı’nın dehşet evi ilk kez ortaya çıktı! Zeynep ve Erva’yı burada öldürmüş: Ceset parçalarını taşıdığı anlar kamerada!

SON DAKİKA: Seri Katil Fethi Dağlı'nın cinayetleri Türkiye gündemini sarstı… 2007 yılında Ahmet Karadağ'ı 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı vahşice katleden cani Fethi Dağlı tutuklandı. 4 yıl öncede esrarengiz şekilde kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım soruşturmasında ekipler şoke eden detaya ulaştı. Genç kızı da seri katil Dağlı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltındaki Fethi Dağlı cinayeti abisi Yaşar Dağlı'nın işlediğini öne sürerken Yaşar Dağlı ise cinayeti işleyenin kendisi olmadığını söyledi. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber katil Fethi Dağlı'nın cinayetleri işlediği dehşet evini ilk kez görüntüledi. Seri cinayetlerin kan donduran detayları ortaya çıkarken, ceset parçalarını taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...