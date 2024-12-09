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Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda'nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

İzmir'de ön sürücü koltuğundaki sevgilisi Eda Kuş'un (29) cesediyle Gültepe Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erdinç Ballıkaya (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eda Kuş'un intihar etmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi. Yapılan incelemede Eda'nın ölümüne neden olan silahın Ballıkaya'ya ait olduğu anlaşıldı. 1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 09.12.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:20
Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda’nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda’nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda’nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video

Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda’nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda’nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

Olayın cinayet olması nedeniyle Ballıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.

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