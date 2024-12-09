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Sevgilisinin cesediyle karakola gitti: Eda'nın ölümünde korkunç gerçekler ve yasak aşk detayı!

İzmir'de ön sürücü koltuğundaki sevgilisi Eda Kuş'un (29) cesediyle Gültepe Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erdinç Ballıkaya (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eda Kuş'un intihar etmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi. Yapılan incelemede Eda'nın ölümüne neden olan silahın Ballıkaya'ya ait olduğu anlaşıldı. 1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.