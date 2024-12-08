Video Yaşam Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video
Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video

Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video

08.12.2024 | 08:40

İzmir'de, araç içindeki eski sevgilisi olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeniyle birlikte karakola giderek teslim olan şahıs tutuklandı. Genç kadının intihar etmediği, çıkan arbedede tabancayla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, dün Konak ilçesi Gültepe Polis Merkezi Amirliği önüne araçla gelen E. B. (35), polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söylemiş ve otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedenini görmüştü. E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konulmuştu.

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ
Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 6 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği öne sürülmüştü.

İNTİHAR DEĞİL, ARBEDEDE TABANCAYLA VURULARAK ÖLMÜŞ
Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin burada alınan ifadesinde, Eda Kuş ile aralarında arbede çıktığı ve genç kadının elindeki tabancayı almak isterken silahın ateş aldığı, merminin Kuş'a isabet etmesi sonucu öldüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayın ardından E.B.'nin araçla karakola seyrettiği anlar ise MOBESE tarafından anbean kayda alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video 01:29
Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video 08.12.2024 | 09:26
43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı | Video 01:16
43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı | Video 08.12.2024 | 09:26
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:07
Artvin Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08.12.2024 | 08:42
Adana’da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada | Video 00:47
Adana’da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada | Video 08.12.2024 | 08:42
Kafede kızlar kavga etti, mekan sahibi havaya ateş açtı | Video 00:34
Kafede kızlar kavga etti, mekan sahibi havaya ateş açtı | Video 08.12.2024 | 08:40
Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video 01:55
Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video 08.12.2024 | 08:40
Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada 02:36
Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada 07.12.2024 | 17:14
Mersin’de koca vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü 02:07
Mersin'de koca vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü 07.12.2024 | 15:47
İzmir’de kadının cesediyle birlikte karakola giden şahıs teslim oldu 01:02
İzmir'de kadının cesediyle birlikte karakola giden şahıs teslim oldu 07.12.2024 | 15:11
İstanbul Kağıthane’de anahtarı teslim etmeyen kiracıya silahlı saldırı kamerada! 06:49
İstanbul Kağıthane’de anahtarı teslim etmeyen kiracıya silahlı saldırı kamerada! 07.12.2024 | 12:47
Ankara’da özel eğitim okulunda ’otizmli öğrenciyi darp’ soruşturması 04:50
Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması 07.12.2024 | 12:46
SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü’nde binadaki patlama anı kamerada 01:11
SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada 07.12.2024 | 09:50
Bursa’da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 01:12
Bursa'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 07.12.2024 | 09:01
Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar 00:28
Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar 07.12.2024 | 08:45
İstanbul Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti 05:37
İstanbul Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti 07.12.2024 | 08:43
İstanbul Beylikdüzü’nde giriş katındaki dairede patlama 00:25
İstanbul Beylikdüzü'nde giriş katındaki dairede patlama 07.12.2024 | 08:21
Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video 03:19
Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video 06.12.2024 | 15:33
Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video 01:44
Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video 06.12.2024 | 15:14
Osmaniye’de vatandaşları alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 533 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı | Video 00:19
Osmaniye’de vatandaşları alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 533 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı | Video 06.12.2024 | 14:49
Samsun’da 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi 00:47
Samsun'da 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi 06.12.2024 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA