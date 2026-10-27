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Şişli’de sır ölüm: Çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Şişli’de sır ölüm: Çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26), son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bekmakhanova'nın sevgilisinin evine girip çıktığı, sokakta yürüdüğü ve yaşadığı eve döndüğü anlar görülüyor. Gözaltına alınan Rus uyruklu ev arkadaşı Daria B. (22) ile sevgilisi Mazhar T. (35) yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 11:21