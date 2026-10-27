Şişli’de sır ölüm: Çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ

Daria B.'nin Bekmakhanova ile olaydan önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını ve eve geldikten sonra Bekmakhanova'nın, yanından saat 05.00 sıralarında ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis, Bekmakhanova'nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.'nin, Bekmakhanova'nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.'nin ayrıca Bekmakhanova'nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi edinildi.