Sizin memleketinizin nesi meşhur? İşte Türkiye'nin 81 ilinden 81 meşhur şey!

Türkiye, doğal güzellikleri ve coğrafi çeşitliliği ile dünya çapında tanınan bir ülke. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu eşsiz topraklarda, her bir il kendine has özellikleriyle öne çıkıyor. Türkiye'deki her ilin kendine özgü bir lezzeti, tarihi yapısı ya da doğal zenginliği var. 81 il tek tek paylaşıldı. Her şehrin en bilindik özelliği ortaya çıkarıldı.. Peki, hangi il hangi özelliğiyle ünlü, siz de memleketinizin hangi özelliğiyle meşhur olduğunu biliyor musunuz? detaylar haberin devamında...