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Şoför koltuğundaki kocasına biber gazı sıktı, sonra boynundan bıçakladı! Otobüste dehşet saçtı
Şoför koltuğundaki kocasına biber gazı sıktı, sonra boynundan bıçakladı! Otobüste dehşet saçtı
Adana'da Sabriye A. (26), çocuğunu gizlediği iddiasıyla boşanma aşamasındaki otobüs şoförü olan eşi Mehmet A.'yı (26) şoför koltuğunda boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olaydan sonra yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli kadına ev hapsi verildi.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:35