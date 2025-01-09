Şoför koltuğundaki kocasına biber gazı sıktı, sonra boynundan bıçakladı! Otobüste dehşet saçtı

EV HAPSİ VERİLDİ

Bıçaklı saldırının ardından araçtan inen Sabriye A., koşarak ara sokakta izini kaybettirdi. Yaralı Mehmet A. ise yolcuları indirip, otobüsle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polis şüpheli kadını kısa sürede yakaladı. İfadesinde, "Çocuğumu gizlediği için öfkelendim. Konuşmak için gittim ancak olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdim. Keşke sonu böyle olmasaydı" diyen Sabriye A.'ya ev hapsi cezası verildi.