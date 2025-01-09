Kocasını önce ısırdı, sonra bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video
Adana'da bir kadın, çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki kocasına, kullandığı yolcu otobüsünde saldırıp önce kolunu ısırdı, sonra bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Seyhan polisi tarafından yakalanan kadın ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Sabriye A., eşinin kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Mehmet A. seyir halindeyken karısı Sabriye A. arkasından gelerek saldırdı. Önce biber gazı sıkan Sabriye A., daha sonra eşi Mehmet A.'nın kolunu ısırdı. Sabriye A. saldırmaya devam ederken cebinden bıçağı çıkartarak Mehmet A.'nın boynuna sapladı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralanan Mehmet A., kullandığı yolcu otobüsü ile Seyhan Devlet Hastanesine gitti. Mehmet A. tedavi altına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sabriye A.'nın fazla kaçamayacağını öngörerek olayın gerçekleştiği bölgede yakalama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarının neticesinde Sabriye A.'yı bölgeye yakın yerde yakaladı.
Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A., ev hapsi cezası aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
02:01
Kocasını önce ısırdı, sonra bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.01.2025 | 10:27
00:54
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 09.01.2025 | 10:17
01:48
Denize düşen angus yüzerek kaçmaya çalıştı | Video 09.01.2025 | 09:53
01:01
Adana'da 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 09.01.2025 | 09:52
00:13
Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı | Video 09.01.2025 | 09:52
01:19
01:36
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 09.01.2025 | 09:24
00:25
Ankara'da mekan kurşunlayan saldırganlar tutuklandı | Video 09.01.2025 | 09:24
01:13
Adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun?" deyip vurdu | Video 09.01.2025 | 08:37
00:54
Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 09.01.2025 | 08:37
00:49
00:54
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 08.01.2025 | 16:14
03:13
Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı | Video 08.01.2025 | 15:37
02:57
Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü | Video 08.01.2025 | 15:17
02:02
Kız kaçırma kavgasında cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2025 | 15:07
00:34
Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video 08.01.2025 | 14:46
02:04
Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video 08.01.2025 | 14:27
00:23
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 08.01.2025 | 14:27
00:30
Bitlis'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 08.01.2025 | 13:51