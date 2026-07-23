Trend Galeri Trend Yaşam Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Hapse girmekten öyle bir korktu ki, çareyi film senaryolarını aratmayan bir planda buldu! Alkollü araç kullanırken yakalanan ve borçlarla başı belada olan adam, adaleti kandırmak için tüm detayları düşünerek kendi ölümünü kurguladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:48
Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Sahte cenaze töreni düzenleyerek canlı canlı tabuta girip ölü numarası yapan şahıs, aylarca süren kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Üstelik sadece kendini değil annesi ve büyükannesini de yaktı... "Hayatım bitti sandım" diyerek kendini savunması ise pes dedirtti.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Soğutucu Jeller, Boş İlaç Şişeleri ve Ahşap Bir Tabut...

Olaylar Ocak 2025'te polisin şahsı durdurmasıyla başladı. Zaten ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan sabıkası olan adam, kefaletle serbest kalınca hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı:

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Önce hazırlık yaptı: Ahşap bir tabut satın aldı ve evinin her yerine boş ilaç şişeleri saçtı.

Vücut ısısını düşürdü: Polisi kandırabilmek için bedenine soğutma ekipmanları yerleştirerek vücudunda ölüm soğukluğu oluşturdu.

Ailesini devreye soktu: Annesi ve anneannesi, adamın zehir içerek öldüğünü söyleyip polise ihbarda bulundu.

Aramayı engellediler: Polis eve geldiğinde aile, beden çoktan defnedildi diyerek inceleme yapılmasına izin vermedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

"Hayatım Bitti Sandım"

Aylarca izini kaybettirmeyi başaran adam, polisin titiz takibi sonucu Yunnan eyaletinde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra pişmanlığını dile getiren şahıs, şu sözlerle kendisini savundu:

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

"Daha önce de ihlallerim vardı. Bu kez kesin hapse gireceğimi ve büyük para cezası alacağımı biliyordum. Zaten borç içindeydim, bir de sabıka kaydı eklenince hayatım bitti sandım."

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Hem Kendisi Yandı Hem Ailesini Yaktı

Planı patlayan adama mahkeme tarafından 5 ay hapis ve ağır para cezası verildi. Ancak hikaye bununla da bitmedi. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, kendisine yardım eden annesi ve anneannesi hakkında da suça yataklık etmekten adli soruşturma başlatıldı.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Bu İlk Örnek Değil...

Daha önce benzer bir olay da Hindistan'da yaşanmıştı...

Bihar eyaletindeki Konchi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze düzenlemişti. Bu olay tek başına bile herkesi şaşkına çevirirken, böyle bir girişimde bulunma nedeni ise akıllara durgunluk verdi.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Kendi cenazesini düzenlediğinde köy halkı, Mohan'ın ani ölümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çoğu kişi onun öldüğünü bile bilmezken, cenaze alayına katıldı, geleneksel tören ritüellerini yerine getirdi ve Mohan için yas tuttu. Ancak asıl şok, Mohan'ın tabutun içinden ayağa kalktığı anda yaşandı.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Törene katılanlar, cenazenin gerçekte Mohan'ın kimlerin onu önemsediğini görmek için planladığı bir oyun olduğunu kısa sürede öğrendi.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Mohan, sahte cenazeyi düzenleme amacını şöyle açıkladı: "Ölümden sonra insanlar tabutu taşır, ama ben bunu bizzat görmek ve insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini bilmek istedim."

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Sahte cenazeyi inandırıcı hale getirmek için Mohan, bazı akrabalarından ölüm haberini yaymalarını istedi ve sahne cenazeyi süslü bir tabuta koydurdu. Törenin gerçekçiliğini artırmak için hazırlıkları titizlikle yapan Mohan, köy sakinlerinin cenazeye yoğun ilgi göstereceğini umuyordu.

Beklediği gibi, yüzlerce köylü cenaze törenine katıldı ve Mohan için yas tuttu. İnsanların ilgisi ve gösterdikleri saygı, Mohan'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Yaşadığı bu deneyim, onun toplumda ne kadar sevildiğini görmesini sağladı.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Sahte cenaze sonrası köylülerden özür dilemek isteyen Mohan Lal, herkese büyük bir ziyafet düzenledi. Törene katılanlar ve köy sakinleri, hem şaşkınlık hem de eğlence karışımı bir deneyim yaşarken, Mohan'ın amacına ulaştığı görülüyordu.

Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…

Mohan Lal'ın bu sıra dışı girişimi, hem köy halkı hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, Mohan'ın planını "ilginç ama düşündürücü" olarak yorumladı; bazıları ise sahte cenaze fikrini tartışmalı buldu.

Haber Girişi Serap Salman - Editör