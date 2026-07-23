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Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…
Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi! Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi, sonu ölümden beter oldu…
Hapse girmekten öyle bir korktu ki, çareyi film senaryolarını aratmayan bir planda buldu! Alkollü araç kullanırken yakalanan ve borçlarla başı belada olan adam, adaleti kandırmak için tüm detayları düşünerek kendi ölümünü kurguladı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:48