Sokak ortasında kavga eden oğlunu gördü: Bir sopa da o vurdu!
İlginç olay Tekirdağ'ın Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Olay esnasında öfkeli oğlunu sakinleştirmek isteyen baba,ayıramayınca bastonuna başvurdu. İhbar üzerine polisin olay yerine gelip müdahale etmesiyle kavga son buldu. Babanın sopaya davranma anları ise kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:40