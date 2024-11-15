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Sokak ortasında kavga eden oğlunu gördü: Bir sopa da o vurdu!

İlginç olay Tekirdağ'ın Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Olay esnasında öfkeli oğlunu sakinleştirmek isteyen baba,ayıramayınca bastonuna başvurdu. İhbar üzerine polisin olay yerine gelip müdahale etmesiyle kavga son buldu. Babanın sopaya davranma anları ise kameraya yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:40
Sokak ortasında kavga eden oğlunu gördü: Bir sopa da o vurdu!

Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tartışma Tahtalı Camii tarafına doğru yolda yürürken devam etti.

Sokak ortasında kavga eden oğlunu gördü: Bir sopa da o vurdu!

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Küfürleşmenin de yaşandığı tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi. Tahtalı Camii civarında öfkeli oğlunu sakinleştirmek isteyen baba, ortam gerilince bu kez bastonuna davranarak bağırıp çağıran oğlunu bastonla dövdü. Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.

Tekirdağ'da sokak ortasında bastonlu dayak kamerada!

Sokak ortasında kavga eden oğlunu gördü: Bir sopa da o vurdu!

ARANMA KAYDI ÇIKTI

Baba oğul birbirinden şikayetçi olmadığını, kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö.'nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgusu için karakola götürüldü.

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