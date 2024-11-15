Sokak ortasında kavga eden oğlunu gördü: Bir sopa da o vurdu!

ARANMA KAYDI ÇIKTI



Baba oğul birbirinden şikayetçi olmadığını, kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö.'nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgusu için karakola götürüldü.