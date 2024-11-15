Tekirdağ'da sokak ortasında bastonlu dayak kamerada!

Tekirdağ'da bir grup şahsın yolda yürürken kendi aralarında yaptığı kavgada sakinleşmeyen oğlunu bastonla dövdü. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken bastonlu dayak ise kameraya yansıdı.