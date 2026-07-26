Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İranlı kurye zehir tacirlerine karşı titiz çalışma yürüten polisin dikkati sayesinde yakalandı. 20 bin lira karşılığı kuryelik yaptığını itiraf eden şüphelinin midesindeki uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 26.07.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 06:43
SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

Son dakika haberi: Zehir tacirlerine karşı titiz çalışma yürüten polisin dikkati, bir uyuşturucu sevkiyatına darbe vururken aynı zamanda 20 bin lira için canını hiçe sayan kuryenin hayatını kurtardı.

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

İran'dan Türkiye'ye 27 Haziran'da giriş yaptıktan sonra aynı gün Van'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan İran uyruklu Faysal J. (51) adlı uyuşturucu kuryesi, aktarma yapmak üzere indiği İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin takibine takıldı.

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU

Ekipler; terminal içindeki tedirgin hareketler sergileyen ve ciddi şekilde zorlanarak yürüyen şüphelinin, yutma yöntemiyle vücut boşluğunda uyuşturucu madde kuryeliği yapma ihtimaline karşı şüpheliyi muhafaza altına aldı.

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SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

En yakın hastaneye sevk edilen Faysal J'nin mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu dolu kapsül tespit edildi.

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

AMELİYATLA KURTARILDI

İranlı kurye, içerisi metamfetamin dolu 13 adet kapsülü doğal yollarla vücudundan çıkarsa da daha büyük olan 13 kapsül, mide ve bağırsaklarında tıkanmaya yol açtı. Hayati riski artan şüpheli ameliyata alındı.

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

Midesinden 13 adet daha metamfetamin kapsülü çıkarılan zehir kuryesinin, irili ufaklı 26 adet kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin midesinde yurda sokmaya çalıştığı anlaşıldı.

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

ZEHİR KURYELİĞİ YAPIYORDU

Polis refakatinde bir hafta tedavi ile hayati tehlikeyi atlatan Faysal J., taburcu edilmesinin ardından emniyete verdiği ilk ifadesinde; Türkiye'ye çalışmak için geldiğini ve uyuşturucu maddeleri kendisi kullanmak için ülkeye soktuğunu iddia etti.

SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

Sorgunun devamında ise 20 bin lira karşılığında İran'da Türkiye'ye kuryelik yaptığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

#İSTANBUL HAVALİMANI #UYUŞTURUCU