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SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi
SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi
Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İranlı kurye zehir tacirlerine karşı titiz çalışma yürüten polisin dikkati sayesinde yakalandı. 20 bin lira karşılığı kuryelik yaptığını itiraf eden şüphelinin midesindeki uyuşturucu kapsülleri ameliyatla çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 06:43