SON DAKİKA | 20 bin liralık ölüm yolculuğu! Uyuşturucu kuryesinin midesindeki kapsüller patlamak üzereydi

ZEHİR KURYELİĞİ YAPIYORDU



Polis refakatinde bir hafta tedavi ile hayati tehlikeyi atlatan Faysal J., taburcu edilmesinin ardından emniyete verdiği ilk ifadesinde; Türkiye'ye çalışmak için geldiğini ve uyuşturucu maddeleri kendisi kullanmak için ülkeye soktuğunu iddia etti.



