Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40'lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40'lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Son dakika haberi: Emekli zammı için direkt belirleyici olan enflasyon verisine ilişkin TCMB'den yeni datalar geldi. Bankanın yayımladığı son ankette emekli ve memur zammı hesaplarına ışık tutan oranlar güncellendi. Memura ve emekliye zam oranlarının netleşmesine sayılı günler kala yeni yılda ne kadar alacağını merak eden vatandaşlar, verileri yakından takip ediyor. Peki konuya ilişkin gelen son veriler memur ve emekli maaş zammı için hangi oranı işaret ediyor? Buna göre 2025 maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni emekli ve memur maaşları...

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:47
SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40’lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Son dakika haberleri: Memur ve emekli zammı için 2025 oranının netleşmesine sayılı günler kaldı. Merkez Bankası, emekli ve memur zammı için ışık tutacak bir veri yayımladı. Memura ve emekliye zam hesapları yeni datanın gelmesiyle değişti. Yeni yılda ne kadar alacağını merak eden SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi vatandaşlar, gözünü 3 Ocak'ta TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevirdi. Peki memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar zamlanacak ve kim ne kadar alacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...

SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40’lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

2025 MAAŞLARI BELLİ OLUYOR

TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2025'te uygulanacak memur ve emekli zammı belli olacak. Beraberinde memurların ve emeklilerin 2025 maaşları da ortaya çıkacak. Emekli ve memurun maaş artışlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon verisinden şimdiye kadar 5 tanesi açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zamda yüzde 14,57 oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklisinin alacağı zamda ise yüzde 10,40 oranı netleşti. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla bu oranlar güncellenerek nihai memur ve emekli maaş zammı belli olacak. Merkez Bankası'nın yayımladığı son anketteki tahminlere göre 6 aylık enflasyon hesabı yapıldığında yeni zamlar ve maaşlar için hesaplar değişiyor. Peki TCMB anketlerinde hangi rakamlar öne çıkıyor? İşte cevabı...

SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40’lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşları artacak. Maaş artışı için de 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 44-45 oranında şekilleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 aralığında çıkması bekleniyor. 5 aylık enflasyon ise yüzde 14.57 çıkmıştı. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16-17 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 12-15 aralığında enflasyon artışı alacaklar. Bu oranların eşitlenmesi, refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaş olan 12.500 TL'de artırılacak.

SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40’lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu ve aynı zamanda SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16,47; memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,23 olacak. Kesinleşen 5 aylık rakamlara göre emekli zammı yüzde 14.57, memur zammı ise yüzde 10,40 oldu.

SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40’lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin Anketi'ne göre en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 TL'den 14.558,75 TL'ye, memur emeklisi için de 17.588,10 TL'den 19.739 TL'ye çıkacak.

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