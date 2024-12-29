SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40’lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Son dakika haberleri: Memur ve emekli zammı için 2025 oranının netleşmesine sayılı günler kaldı. Merkez Bankası, emekli ve memur zammı için ışık tutacak bir veri yayımladı. Memura ve emekliye zam hesapları yeni datanın gelmesiyle değişti. Yeni yılda ne kadar alacağını merak eden SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi vatandaşlar, gözünü 3 Ocak'ta TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevirdi. Peki memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar zamlanacak ve kim ne kadar alacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...