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SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40'lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...
SON DAKİKA: 2025 maaşları belli oluyor! %10,40'lük memur zammı cepte, emekli zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni rakamlar...
Son dakika haberi: Emekli zammı için direkt belirleyici olan enflasyon verisine ilişkin TCMB'den yeni datalar geldi. Bankanın yayımladığı son ankette emekli ve memur zammı hesaplarına ışık tutan oranlar güncellendi. Memura ve emekliye zam oranlarının netleşmesine sayılı günler kala yeni yılda ne kadar alacağını merak eden vatandaşlar, verileri yakından takip ediyor. Peki konuya ilişkin gelen son veriler memur ve emekli maaş zammı için hangi oranı işaret ediyor? Buna göre 2025 maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni emekli ve memur maaşları...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:47