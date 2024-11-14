SON DAKİKA | 2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...
Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporu sonrası milyonlarca vatandaşın gözü kulağı açıklanacak asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Açıklanan veriler sonrası asgari ücretin ne kadar olacağı ve yapılacak zam oranını işçi ve işveren kesimi merakla bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zam oranı enflasyonun düşüşüyle birlikte vatandaşın cebine ne kadar yansıyacak. SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner bugünkü yazısında asgari ücret ve yapılacak zam oranına yer verdi. İşte Doğaner'in o yazısı...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 07:32