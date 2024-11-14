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SON DAKİKA | 2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporu sonrası milyonlarca vatandaşın gözü kulağı açıklanacak asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Açıklanan veriler sonrası asgari ücretin ne kadar olacağı ve yapılacak zam oranını işçi ve işveren kesimi merakla bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zam oranı enflasyonun düşüşüyle birlikte vatandaşın cebine ne kadar yansıyacak. SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner bugünkü yazısında asgari ücret ve yapılacak zam oranına yer verdi. İşte Doğaner'in o yazısı...

ÖZLEM DOĞANER
Giriş Tarihi: 14.11.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 07:32
SON DAKİKA | 2025’te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Son dakika haberi: Seneye yoğun bir şekilde başlamıştık, aynı yoğunlukta da bu yılı tamamlayacağız sanırım. Geçen hafta belki de bir ayda göreceğimiz veri ve gelişmeleri sadece beş güne sığdırdık.

SON DAKİKA | 2025’te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Önce enflasyon verisini gördük, akabinde ABD yeni başkanını seçti. "Fed ne karar verir?" derken 25 baz puan faiz indirimini takip ettik.

SON DAKİKA | 2025’te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Sabahında ise Cuma günü yılın son enflasyon raporu sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dinledik.

SON DAKİKA | 2025’te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Artık son düzlüğe girdik. Bu arada Meclis'te bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Vatandaşın son dönemde en çok merak ettiği iki nokta var.

SON DAKİKA | 2025’te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

1. Enflasyondaki düşüş benim cebime ne zaman yansıyacak?
2. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

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