Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

SON DAKİKA... İstanbul Kartal'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylara ulaşıldı. Gülay Polat'ın katili, aynı iş yerinde çalıştığı ve kendisine 'Abla' diyen Erkan K. çıktı. Dedektifler, gizemli 16 dakika ile katile ulaştı. Öte yandan SABAH cinayete dair yeni görüntülere ulaştı. Katil zanlısı Erkan K.'nin iki farklı kuyumcuda bilezik ve künyeyi bozdururken sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:48
SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

SON DAKİKA… İstanbul Kartal'da yaşayan ve 10 yıl önce eşini kaybeden Gülay Polat 2 Temmuz'da kayboldu.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

İşe gideceğini belirterek evden çıkan bir daha haber alınamayan Polat için oğlu kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

Yapılan incelemede kadının telefonun iş yeri yakınlarında bir yerde kapandığı belirlenirken son görüştüğü kişinin ise Erkan K. olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

İFADESİNDE "BEN GÖRMEDİM" DEDİ AMA...

Erkan K. ilk olarak emniyette bilgi sahibi şeklinde ifade verdi. İfadesinde Gülay abla ile her gün işe gitmeden önce buluşup kahvaltı yapardık. O gün gittim çay ocağına bekledim gelmedi. Bende iş yerine gittim. Boşanma aşamasındayım çocuklarımı görmek için Kocaeli'ne gitmek üzere izin aldım olay günü Gülay ablayı görmedim dedi.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

İKİ KİŞİ GİRDİĞİ SOKAKTAN TEK KİŞİ ÇIKTI

Bunun üzerine Kayıp Şahıslar ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Gülay Polat'ın evinden çıktıktan sonra adım adım kameralarla izledi. Polat'ın sabah 06:53'te evinden çıktığı, otobüsle işyerine yakın yerde inip Erkan K. ile buluştuğu belirlendi. İkili işyerine doğru ilerlerken Güven Sokak'a geldiklerinde 07:15'te sokağa girdikleri, 07:31'de Erkan K.'nın tek başına çıktığı belirlendi.

Altınları için iş arkadaşı tarafından boğarak öldürülmüş: Şüpheli ile son görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

GİZEMLİ 16 DAKİKA CESEDE GÖTÜRDÜ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kayıp kadını 16 dakikalık o alanda taradı. Çok geçmeden metruk binanın içindeki eski yatağın altında ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin boğularak öldürülmüş ve bileklerinde morluklar olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

KAYIP ŞAHISLAR DEDEKTİFLERİ KATİLİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Cesedin bulunmasını ardından kadının son görüştüğü ve ilk ifadesinde hiç görmedim diyen şüpheli Erkan K. gözaltına alındı. İlk ifadesinde ben görmedim diyen Erkan K. Kayıp Şahıslar dedektiflerinin köşeye sıkıştırmasıyla her şeyi itiraf etti.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

CİNAYETTEN SONRA İŞE GİDİP ÇALIŞMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro dedektiflerince yapılan çalışmalarda kan donduran detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre Erkan K.'nın soğukkanlı bir şekilde olaydan sonra eve gidip kıyafetlerini değiştirdiği, 08:05 işe başlayıp bir süre sonra planı tutsun diye izin alıp kiralık araçla çocuklarını görme bahanesiyle Kocaeli'ne gittiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasında çocuklarını da görmediği öğrenildi.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

BİLEZİKLERİ BOZDURUP BORÇ ÖDEMİŞ

Kayıp Şahıslar dedektifleri Erkan K.'nın Polat'ın bileklerinden aldığı bilezik ve künyeyi bir kuyumcuya götürüp onları 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği ardından da o paralarla borçlularına ödeme yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

YAKINDA BORCUMU ÖDEYECEĞİM DEMİŞ

Emniyette cinayeti itiraf eden şüpheli Erkan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken şüphelinin olaydan bir süre önce borç aldığı kişilere borcumu size yakında ödeyeceğim diye mesajlar attığı öne sürüldü.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İÇİN BOĞDUKTAN SONRA BİLEZİKLERİNİ ALDIM

Erkan K.'nın ifadesinde; "Metruk binaya girince orada bulduğum, kablo ile boğdum. Daha sonra hırsızlık süsü vermek için kolundaki bilezikleri aldım. Kaçtım" dediği öne sürüldü. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Polat'ın katiliyle ölüme yürüdüğü son anlar yer aldı.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

Bunun üzerine Kayıp Şahıslar ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Gülay Polat'ın evinden çıktıktan sonra adım adım kameralarla izledi. Polat'ın sabah 06:53'te evinden çıktığı, otobüsle işyerine yakın yerde inip Erkan K. ile buluştuğu belirlendi. İkili işyerine doğru ilerlerken Güven Sokak'a geldiklerinde 07:15'te sokağa girdikleri, 07:31'de Erkan K.'nın tek başına çıktığı belirlendi.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

KRİTİK GÖRÜNTÜLER
Film gibi bir çalışmayla kayıp Gülay Polat'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkaran İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ulaştığı görüntülerle çok önemli deliller elde etti.

SON DAKİKA: 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı | Video

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

ALTINLARI BÖYLE BOZDURDU
Katil zanlısı Erkan K.'nin, cinayeti işledikten sonra Gülay Polat'tan aldığı bilezik ve altın künyeyi iki farklı kuyumcuda bozdurduğu anlara ait görüntüler elde edildi. Görüntülerde zanlının, iki farklı kuyumcuda bilezik ve künyeyi bozdururken sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

BORCUNU ÖDERKEN DE GÖRÜNTÜLENDİ
Adım adım elde edilen deliller arasına, şüphelinin altınları bozdurduktan sonra borcunu ödemeye gittiği iş yerine ait görüntüler de eklendi. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, oturduğu koltukta karşısındaki kişiye saydığı paraları verdiği görülüyor. Tüm bu görüntüler, cinayet dosyasında önemli deliller arasında yer aldı.

#İSTANBUL #KARTAL