Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

SON DAKİKA… 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı: İşte kan donduran plan…

SON DAKİKA... İstanbul Kartal'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın metruk bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylara ulaşıldı. Gülay Polat'ın katili, aynı iş yerinde çalıştığı ve kendisine 'Abla' diyen Erkan K. çıktı. Dedektifler, gizemli 16 dakika ile katile ulaştı. Öte yandan SABAH cinayete dair yeni görüntülere ulaştı. Katil zanlısı Erkan K.'nin iki farklı kuyumcuda bilezik ve künyeyi bozdururken sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:48