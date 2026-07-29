Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

Türkiye'nin 9 ilinde etkili olan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'daki yangınların yerleşim yerlerine sıçraması üzerine çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta ise Fethiye'deki hastaneye nakledildi. Alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu kritik güzergahlarda ulaşım güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve emniyet güçlerine bağlı binlerce personel rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 01:31