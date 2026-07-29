Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

Türkiye'nin 9 ilinde etkili olan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'daki yangınların yerleşim yerlerine sıçraması üzerine çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta ise Fethiye'deki hastaneye nakledildi. Alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu kritik güzergahlarda ulaşım güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve emniyet güçlerine bağlı binlerce personel rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İbrahim AYRAL
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 01:31
SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

Hava sıcaklıklarının ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri peş peşe geldi. Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'daki çıkan orman yangınlarına karşı ekipler hava ve karadan seferber oldu. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bölgelerde evler ve hastaneler tahliye edilirken, kritik kara yolları güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

ÇANAKKALE: SARAYCIK KÖYÜ KIRSALINDA ALEVLERLE MÜCADELE

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

MUĞLA: HASTANE VE EVLER TAHLİYE EDİLDİ, KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz ve 835 personelle aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Yangında 4 evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada; Sarıyer, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan 121 hanedeki 202 vatandaş ile 50 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Ayrıca Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yatan 45 hasta tedbir amacıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yangın ve yoğun duman sebebiyle Antalya-Seydikemer kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

"ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

"HASTALARIMIZIN NAKİLLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

YALOVA: ARMUTLU'DA EKİPLER TEYAKKUZDA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine hızla sevk edilirken, alevleri kontrol altına almak amacıyla 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personelle karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personelin müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

ANTALYA: ADRASAN VE OLYMPOS TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, rüzgarın yangının yayılma riskini artırdığını belirterek mahalledeki evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye edilen bazı evlerin alevlerden zarar gördüğü öğrenilirken, tedbir amacıyla bölgedeki dünyaca ünlü Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

155 TEKNİK PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.

Antalya'daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

KÜTAHYA: TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

BALIKESİR: ALEVLER KOMŞU MAHALLELERE İLERLİYOR

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi mevkiinde orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgar ve kuru otlar nedeniyle hızla büyüyerek çam ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediyor.

Alevlerin Ulubeyler, Hacıveliler ve Bağyüzü mahallelerine doğru ilerlediği, Ulubeyler'deki anıt çınar ağacına kadar yaklaştığı bildirildi. Bağyüzü köyünde vatandaşlar muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından olası bir tahliyeye karşı uyarıldı.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

İZMİR: KARADAN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangına ekipler, karadan müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangını kontrol altına almak için karadan çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 ildeki 11 bölgede çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı. Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Aydın/Nazilli yangınını tamamen kontrol altına aldık. Yalova/Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya/Kaş, Antalya/Kumluca, Kütahya/Domaniç yangınlarının enerjisini düşürdük. Muğla/Seydikemer, Balıkesir/Edremit-Altınoluk, Balıkesir/Gömeç, Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Merkez ve Antalya/Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ormanın Kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor"

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

BAKAN YUMAKLI'DAN YANGINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

"YEŞİL VATAN"I KORUMAK İÇİN MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal'deki hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma."

SON DAKİKA… 9 ilde orman yangını: Alevlere karşı kesintisiz mücadele! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

AFAD: "3 BİN 514 PERSONEL GÖREV YAPMAKTADIR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiğini aktarıldı.

An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MUĞLA #SEYDİKEMER