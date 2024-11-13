SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DOLARIN GÜÇLENMESİYLE GERİLEDİ

Dolar endeksi emtia fiyatlarını aşağı çekecek yükselişler kaydetti. Dolayısıyla güçlenen dolar, ters korelasyon ile altın fiyatları tarafında düşüşlere neden oldu. Trump'ın enflasyonu artıracak olası hamleler yapma ihtimali, Fed'in Aralık'ta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentilerini yüzde 80'den yüzde 65'e gerilemesine ve beraberinde altın fiyatlarının baskılanmasına sebep olan başka bir unsur oldu. Analistler altında düşüş için alanın olduğunu ve düzeltme hareketlerinin sağlıklı olduğunu ifade ediyor.