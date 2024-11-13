SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları Trump zaferi sonrası sert düşüşler kaydetti. Ons altın 230 dolar gerilerken, ONS'u takip eden gram altın da yatırımcısına alım fırsatı verdi. Analistler altında düşüş için alanın olduğunu ve düzeltme hareketlerinin sağlıklı olduğunu belirterek yatırımcıları olası bir ABD-Rusya uzlaşısı konusunda uyarıyor. Peki yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ile birlikte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:18