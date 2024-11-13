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SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları Trump zaferi sonrası sert düşüşler kaydetti. Ons altın 230 dolar gerilerken, ONS'u takip eden gram altın da yatırımcısına alım fırsatı verdi. Analistler altında düşüş için alanın olduğunu ve düzeltme hareketlerinin sağlıklı olduğunu belirterek yatırımcıları olası bir ABD-Rusya uzlaşısı konusunda uyarıyor. Peki yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ile birlikte tüm merak edilenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:18
SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Sert düşüşler kaydeden altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın fiyatında 200 doları aşan düşüşler gram altın tarafına da yansımıştı. Peki altın fiyatları tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? İşte 12 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DOLARIN GÜÇLENMESİYLE GERİLEDİ

Dolar endeksi emtia fiyatlarını aşağı çekecek yükselişler kaydetti. Dolayısıyla güçlenen dolar, ters korelasyon ile altın fiyatları tarafında düşüşlere neden oldu. Trump'ın enflasyonu artıracak olası hamleler yapma ihtimali, Fed'in Aralık'ta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentilerini yüzde 80'den yüzde 65'e gerilemesine ve beraberinde altın fiyatlarının baskılanmasına sebep olan başka bir unsur oldu. Analistler altında düşüş için alanın olduğunu ve düzeltme hareketlerinin sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜNÜ ABD VERİSİNE ÇEVİRDİ

Ayrıca Rusya ile ABD arasındaki olası bir uzlaşının altın fiyatları tarafında geri çekilmelere sebep olacağı konusunda da yatırımcılar uyarılıyor. Haftanın 3. işlem gününde yönünü yukarı çeviren altın, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki konuşmasını takip ediyor. Yatırımcılar, veri öncesi altın fiyatları ne kadar merak ediyor. İşte günün rakamları:

SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.605,11 dolar
SATIŞ: 2.605,52 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları tarafında hikaye değişti mi? 12 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.879,12 TL
SATIŞ: 2.879,49 TL

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