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SON DAKİKA… Ankara’da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış
SON DAKİKA… Ankara’da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış
SON DAKİKA… Ankara'da kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan "Dragon Hacker" isimli panele operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM-TCKN eşleşmesi tespit edildi.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:32