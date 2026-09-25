SON DAKİKA… Ankara’da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirildi. Dijital materyaller incelemeye alındı. El konulan materyaller üzerinde paneldeki verilerin hangi kaynaklardan temin edildiği, sisteme hangi yöntemlerle aktarıldığı ve kimlere sunulduğunun belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Ayrıca paneli kullanan kişiler, gerçekleştirilen yasa dışı sorgular ile sistem üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen olası dolandırıcılık ve oltalama faaliyetleri arasındaki bağlantılar da araştırılıyor.