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HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya'da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

Hatay Antakya deprem ile sallandı. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgeler arasında olan Antakya'da yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılanlar arasında. Peki; 4 Nisan Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:14
HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

Hatay Antakya deprem haberi son depremler listesinde yerini aldı. AFAD tarafından bilgileri paylaşan sarsıntı bölge halkını endişelendirirken derinlikle birlikte depremin büyüklüğü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, Hatay deprem bilgileri:

HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: HATAY ANTAKYA DEPREM İLE SALLANDI

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Hatay Antakya 3.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

HATAY DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Antakya (Hatay)

Tarih:2025-04-04

Saat:00:23:47 TSİ

Derinlik:7.19 km

HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Dakika dakika gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?