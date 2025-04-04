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HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya'da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?
HATAY DEPREM BİLGİLERİ: Antakya'da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?
Hatay Antakya deprem ile sallandı. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgeler arasında olan Antakya'da yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılanlar arasında. Peki; 4 Nisan Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:14