SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor
Son dakika haberi: Mevcutta 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Ocak zammı ile tekrar artacak. Yeni rakam için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantılarına 2 hafta sonra başlayacak. Toplantı öncesinde asgari ücret zammı için masadaki rakamlara ışık tutacak veriler güncellenirken, hükümet ve Merkez Bankası tarafından da konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Güncel veriler ve açıklamalar doğrultusunda nihai rakama ilişkin tahminler daha da şekillendi. İşte tüm gelişmeler sonrası ortaya çıkan yeni asgari ücret rakamları...
Giriş Tarihi: 17.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:04