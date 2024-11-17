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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

Son dakika haberi: Mevcutta 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Ocak zammı ile tekrar artacak. Yeni rakam için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantılarına 2 hafta sonra başlayacak. Toplantı öncesinde asgari ücret zammı için masadaki rakamlara ışık tutacak veriler güncellenirken, hükümet ve Merkez Bankası tarafından da konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Güncel veriler ve açıklamalar doğrultusunda nihai rakama ilişkin tahminler daha da şekillendi. İşte tüm gelişmeler sonrası ortaya çıkan yeni asgari ücret rakamları...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 17.11.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:04
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına ışık tutan öncü veriler güncellendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının gerçekleşeceği Aralık ayı yaklaştıkça konunun gündemdeki sıcaklığı daha da artıyor. Konuyla ilgili art arda açıklamalar gelirken zam hesapları da yenilendi. Yeni rakamlar ortaya çıktı. Peki 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret rakamına ilişkin hükümet ve Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar ne yönde? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM HESABI İÇİN VERİLER GÜNCELLENDİ

Asgari ücret görüşmelerinde masada yer alacak öncü veri enflasyon verisi olacak. Toplantı süresince Aralık enflasyonu henüz belli olmayacağı için enflasyon tahminleri burada önem kazanacak. Bu kapsamda hükümet, Merkez Bankası ve piyasanın güncellenen son tahminlerine göre asgari ücret hesabı yapıldığında yeni rakamlar ortaya çıktı. Öte yandan yeni asgari ücret rakamına ilişkin hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan; Merkez Bankası kanadından ise TCMB Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay'dan peş peşe açıklamalar geldi.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2025 zam hesabı öncü verilere gelen güncellemeyle değişti. Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki son güncelleme ile yeni rakamlar ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN TOPLANTILARINA 2 HAFTA KALDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirleyeceği yeni rakam ile sadece işçilerin en az alacağı rakam değil BES devlet katkısı, stajyer ücreti, işsizlik maaşı, doğum borçlanması, GSS, SSK ve Bağ-Kur primleri gibi bir çok gelir ve ödeme de değişecek.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMI NASIL BELİRLENECEK?

İşçi kesiminden 5 üye ile işveren kesiminden 5 üyenin yer alacağı komisyonda 5 hükümet temsilcisi de hakemlik yapacak. Komisyon yeni asgari ücret rakamını belirlerken birçok veriyi dikkate alacak. Ancak bunlar arasında belirleyici rolü enflasyon verisi üstlenecek. Fakat toplantı süresince Aralık enflasyonu henüz belli olmayacağı için tahminler üzerinden hesaplamalar yapılacak.

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