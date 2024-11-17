SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2025 hesapları değişti! Peş peşe açıklamalar geldi: Tüm veriler o asgari ücret rakamına işaret ediyor

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM HESABI İÇİN VERİLER GÜNCELLENDİ

Asgari ücret görüşmelerinde masada yer alacak öncü veri enflasyon verisi olacak. Toplantı süresince Aralık enflasyonu henüz belli olmayacağı için enflasyon tahminleri burada önem kazanacak. Bu kapsamda hükümet, Merkez Bankası ve piyasanın güncellenen son tahminlerine göre asgari ücret hesabı yapıldığında yeni rakamlar ortaya çıktı. Öte yandan yeni asgari ücret rakamına ilişkin hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan; Merkez Bankası kanadından ise TCMB Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay'dan peş peşe açıklamalar geldi.