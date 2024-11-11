SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4'lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için belirleyici olan enflasyon tahminlerine yönelik yeni datalar geliyor. Böylece asgari ücret 2025 hesabı değişiyor. Son olarak Merkez Bankası'ndan gelen yeni veriyle asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo oluştu. Peki söz konusu senaryolara göre 17.002 TL olan asgari ücret, Ocak zammı ile ne kadar olacak? Neler dikkate alınacak? İşte komisyonun masasında olacak o rakamlar...
Giriş Tarihi: 11.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:16