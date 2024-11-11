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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4'lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için belirleyici olan enflasyon tahminlerine yönelik yeni datalar geliyor. Böylece asgari ücret 2025 hesabı değişiyor. Son olarak Merkez Bankası'ndan gelen yeni veriyle asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo oluştu. Peki söz konusu senaryolara göre 17.002 TL olan asgari ücret, Ocak zammı ile ne kadar olacak? Neler dikkate alınacak? İşte komisyonun masasında olacak o rakamlar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:16
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4’lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Asgari ücret zammı için hesaplar değişti. Merkez Bankası tarafından yapılan son güncelleme ile yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte asgari ücret hesabında öne çıkan rakamlar...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4’lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE YENİ ORAN

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artışı hesaplamaları da başlıyor. Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emekli ve memurun yılın ilk 6 ayında alacakları maaş artışları da kesinlik kazanacak. Enflasyon artışının yanında refah payı ve taban maaş artışları için yasal süreç de başlamış olacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4’lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MİLYONLARIN ÖDENEK VE BORÇLARINI BELİRLİYOR

Ancak emekli ve memur zamlarından önce yine milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, esnafı, genel olarak herkesi ilgilendiren asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret sadece işçilerin en az alacağı rakamı değil milyonlarca vatandaşın ödeyeceği ya da aldığı ödenekleri de belirliyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4’lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantıları da başlamış olacak. Ay sonuna doğru da 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiş olacak. Yaklaşık 20 gün sonra ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önüne gelecek ilk rakam enflasyon oranları olacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4’lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ENFLASYON ÖNE ÇIKACAK

Asgari Ücret tespit komisyonunda 5 üye işçi kesimini, 5 üye işveren kesimini temsil ediyor. Her iki kesim arasındaki pazarlıkta hakem olarak da 5 hükümet temsilcisi komisyonda yer alıyor. Komisyon yeni ücreti belirlerken birçok veriyi dikkate alıyor. Geçim endeksleri, istihdam rakamları, işverene maliyet gibi rakamlar pazarlık masasına geliyor. Ancak geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi asgari ücret artışında belirleyici rolü enflasyon oynuyor.

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