SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 4’lü hesap! TCMB açıkladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MİLYONLARIN ÖDENEK VE BORÇLARINI BELİRLİYOR

Ancak emekli ve memur zamlarından önce yine milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, esnafı, genel olarak herkesi ilgilendiren asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret sadece işçilerin en az alacağı rakamı değil milyonlarca vatandaşın ödeyeceği ya da aldığı ödenekleri de belirliyor.