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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı birçok ödeme ve borçlanma tutarını yükseltecek. Böylece emekli maaşı için satın alınacak prim maliyeti de artacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat edenler kazançlı olacak. Prim maliyetini artırmadan emekli maaşı alma fırsatı için ödeme yapmakta gerekmiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin ilk ödeme için 2 ayları oluyor. Peki EYT'lilerinden yararlanabileceği hesap nasıl işliyor? Hesaplı emeklilik için son başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 07:07
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

Son dakika haberleri: Aralık ayı ile birlikte asgari ücret için komisyon toplantıları başlayacak. Aralık sonu itibariyle de 2025 yılı için yeni ücret belirlenecek. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı birçok ödeme ve borçlanmayı da yükseltecek. Emeklilik için satın alınacak prim maliyeti de artacak. O yüzden o tarihe kadar başvuranlar kazançlı çıkacak. Üstelik ödeme de 2 ay sonra. Başvuranların paraları cebinde kalacak...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİRÇOK ÖDEME VE BORÇLANMA TUTARINI YÜKSELTECEK

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca vatandaş için de ücret artışları gündeme geliyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken çalışanlar ise asgari ücrete yapılacak artışı merak ediyor. Bunların yanında emeklilik için primi eksik olanlar da borçlanma hesabı yapıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

ÇALIŞMAYA GEREK OLMADAN TOPLUCA PRİM GÜNÜ SATIN ALINABİLİYOR

Yani eksik primlerini tamamlamak için prim günü satın alma hazırlığı yapıyor. Emeklilik için işe giriş tarihine göre belli bir prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bu primler SSK'lılar için işyeri tarafından Bağ-Kur'lular için ise kendileri tarafından ödeniyor. Primi eksik olanlar için ise borçlanma dediğimiz satın alma yöntemleri var. Bu sayede çalışmaya gerek olmadan topluca prim günü satın alınabiliyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN ÖDENEN PRİM BORÇLARI DA...

Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor. Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor. Bu borçlanmalar için ödenecek paralar o an geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

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