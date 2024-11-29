SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı birçok ödeme ve borçlanma tutarını yükseltecek. Böylece emekli maaşı için satın alınacak prim maliyeti de artacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat edenler kazançlı olacak. Prim maliyetini artırmadan emekli maaşı alma fırsatı için ödeme yapmakta gerekmiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin ilk ödeme için 2 ayları oluyor. Peki EYT'lilerinden yararlanabileceği hesap nasıl işliyor? Hesaplı emeklilik için son başvuru tarihi ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 07:07