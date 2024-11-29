SON DAKİKA: Asgari ücret zammı öncesi o tarihe dikkat! Emekli maaşı hesabında gözden kaçıyor: Başvur paran cebinde kalsın...

ÇALIŞMAYA GEREK OLMADAN TOPLUCA PRİM GÜNÜ SATIN ALINABİLİYOR

Yani eksik primlerini tamamlamak için prim günü satın alma hazırlığı yapıyor. Emeklilik için işe giriş tarihine göre belli bir prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bu primler SSK'lılar için işyeri tarafından Bağ-Kur'lular için ise kendileri tarafından ödeniyor. Primi eksik olanlar için ise borçlanma dediğimiz satın alma yöntemleri var. Bu sayede çalışmaya gerek olmadan topluca prim günü satın alınabiliyor.