Bugün İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.