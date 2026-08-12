Trend Galeri Trend Yaşam Bugün İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

Bugün İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

İzmir'de deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, "Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 14:26
Bugün İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

Son dakika deprem haberi! İzmir'de meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece İzmir deprem verileri ve resmi açıklama bilgileri açıklandı.

Bugün İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

AZ ÖNCE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

İzmir deprem haberi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Açıklanan verilere göre İzmir'de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, detaylar;

Bugün İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

AFAD AÇIKLADI!

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Bugün İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör