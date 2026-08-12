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Bugün İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...
Bugün İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli ile 12 Ağustos 2026 tarihli deprem verileri...
İzmir'de deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, "Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 14:26