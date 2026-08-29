Trend Galeri Trend Yaşam Bugün Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!

Bugün Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!

Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere Muğla'da göre bir sarsıntı kaydedildi. Peki, "Az önce Muğla'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:10
Bugün Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!

Son dakika deprem haberi! Az önce Muğl'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor ve paylaşılıyor.

Bugün Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!

AZ ÖNCE MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Açıklanan verilere göre Datça - Muğla merkezli olmak üzere 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, detaylar;

Bugün Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!

AFAD DUYURDU!

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Bugün Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör