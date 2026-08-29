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Bugün Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!
Bugün Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD deprem verileri açıklandı!
Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere Muğla'da göre bir sarsıntı kaydedildi. Peki, "Az önce Muğla'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:10