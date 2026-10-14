SON DAKİKA! ’Balina James’in dijital imparatorluğu nasıl çöktü? MİT’in gerçekleştirdiği tarihi operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYAH ELMASINI ALDI: SEC DAVASINI TETİKLEYEN 1 MİLYAR DOLARLIK VURGUN!

HEX'in ardından vites artıran Heart, bu kez yatırımcılardan doğrudan fon toplamak yerine, onlardan projeye kripto para "feda etmelerini" isteyen PulseX'i (PLSX) duyurdu. Bu sistemle 1 milyar dolardan fazla para topladı. Temmuz 2023'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Richard Heart'a "Kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmak" ve "Yatırımcıları dolandırmak" suçlarından dev bir dava açtı. Heart'ın topladığı bu paralarla lüks spor arabalar, milyon dolarlık saatler ve dünyanın en büyük siyah elması olan 555 karatlık "The Enigma"yı satın aldığı ortaya çıktı.