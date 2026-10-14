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SON DAKİKA! 'Balina James'in dijital imparatorluğu nasıl çöktü? MİT'in gerçekleştirdiği tarihi operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
SON DAKİKA! 'Balina James'in dijital imparatorluğu nasıl çöktü? MİT'in gerçekleştirdiği tarihi operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
Kripto para dünyasında " Baline James " adıyla tanınan ve kurduğu milyar dolarlık ekosistemle yüz binlerce yatırımcıyı peşinden sürükleyen ABD vatandaşı Richard James Schueler'in kaçış serüveni Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin evine düzenlediği şafak operasyonuyla son buldu. Sabah, "Spam Krallığı"ndan başlayıp, Interpol'ün en çok arananlar listesine uzanan Richard James Schueler'in İstanbul'da son bulan dijital imparatorluğunun çöküş hikayesine ulaştı.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 15:27