SON DAKİKA: Can Polat cinayetinde tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! ’Yakınında kim varsa vur...’ Sosyal medya paylaşımı ve 100 bin detayı

ALMANYA'DA YAŞAYAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Altun, ilerleyen günlerde "Golfo" kod adını kullanan kişinin gerçek adının Orhan Keleş olduğunu, bu kişinin kendisini Daltonlar'da üst düzey yöneticilerinden biri olarak tanıttığını, Almanya'da bulunduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN YAKIN TAKİP

Serhat Altun, Engin Polat ve ailesinin sosyal medya paylaşımlarından İzmir'in Çeşme ilçesine geldiklerini gördüğünü, kendisine talimat veren kişinin de Engin Polat'ın VOM Alaçatı adlı otelde kaldığını bildirdiğini ve saldırıyı burada gerçekleştirmesini istediğini aktardı. 2 Haziran günü İstanbul'dan otobüse binen Altun, gece saatlerinde İzmir'e ulaştığını anlattı.