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SON DAKİKA: Can Polat cinayetinde tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Yakınında kim varsa vur...' Sosyal medya paylaşımı ve 100 bin detayı
SON DAKİKA: Can Polat cinayetinde tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Yakınında kim varsa vur...' Sosyal medya paylaşımı ve 100 bin detayı
İzmir Çeşme'de lüks bir otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat cinayetinin arkasından organize suç örgütü çıktı. Kıskıvrak yakalanan tetikçi Serhat Altun'un emniyetteki ifadesi, sosyal medyanın karanlık yüzünü ve kan donduran infaz talimatını gözler önüne serdi. İstanbul'da başlayıp Çeşme'de ölümle biten hain planın detaylarını duyanlar şaşkına döndü. İşte "Yakınında kim varsa vur" talimatının perde arkası...
Giriş Tarihi: 08.06.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 15:33