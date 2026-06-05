Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

SON DAKİKA… Kara para aklama ve yolsuzluktan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat bu kez kan donduran bir cinayetle gündeme geldi. Polat çiftinin koruması olan ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir Çeşme'de otel önünde infaz edildi! Yakalanan tetikçi Serhat Altun, talimatı Daltonlar çetesinden aldığını konumu ise Dilan Polat'ın Instagram paylaşımlarından bulduğunu söyledi. Can Polat için dün cenaze töreni düzenlenirken annesinin tabutun başındaki sözleri dikkat çekti: Her şey Dilan'ın yüzünden oldu!

Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:23
SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat bu kez korkunç bir cinayetle gündeme geldi! Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat İzmir Çeşme'deki bir otelin önünde infaz edildi! Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

CİNAYET ANI KAMERADA: CAN HAVLİYLE OTELE SIĞINMAYA ÇALIŞTI AMA…

Can Polat'ın kurşunların hedefi olduğu o dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde kurşun yağmuruna tutulan talihsiz adamın can havliyle otele sığınmaya çalıştığı görülürken, sokakta oyun oynayan küçük çocukların mermilerden kıl payı kurtulduğu anları görenler gözlerine inanamadı.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

KATİL KONUMU DİLAN POLAT SAYESİNDE BULMUŞ

Çeşme'de infiale yol açan Can Polat cinayeti soruşturmasında, Daltonlar suç örgütünün Polat ailesinin izini nasıl sürdüğü netleşti. Polat ailesi Çeşme'ye adeta gizli bir tatile geldikleri ve kaldıkları yer güvenlik gerekçesiyle herkesten sakladığı öğrenildi. Ancak lüks hayatıyla tanınan fenomen Dilan Polat'ın anlık olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sayesinde tetikçi ailenin yerini tespit etti

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SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

TETİKÇİ SELÇUK ALTUN'A TALİMAT!

'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü, Dilan Polat'ın paylaştığı videodaki arka plan detaylarından ve konum bilgisinden ailenin Alaçatı'da kaldığı oteli saniye saniye deşifre etti. Paylaşımın hemen ardından örgüt liderlerinden gelen talimatla tetikçi Serhat Altun bölgeye sevk edildi.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

OTEL ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Konumun tespit edilmesinin ardından Alaçatı'ya ulaşan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun, dikkat çekmemek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Zanlının cinayeti işlemeden önce günlerce otel çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

SAATLERCE KAHVE İÇTİ, GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNİ ÖRGÜTE BİLDİRDİ

Saldırgan, lüks otelin çevresindeki kafeterya ve işletmelere adeta normal bir müşteri gibi oturdu. Tetikçi otel çevresinde öyle bir şey yaptı ki, polis ekipleri bile şoke oldu; zanlı rahat tavırlarıyla dikkat çekmemek için işletmeden kendi kredi kartını kullanarak içecek satın aldı. Saatlerce kahve içip etrafı gözleyen tetikçi, Polat ailesinin giriş çıkış saatlerini raporladı ve Can Polat'ın savunmasız kaldığı o anı kollayarak tetiğe bastı.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ: ASIL HEDEF ENGİN POLAT'TI

Olayın ardından İzmir'in Konak ilçesinde kıskıvrak yakalanan tetikçi Serhat Altun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden çeteyle iletişim kurduğunu söyleyen tetikçinin itirafları duyanları şaşkına döndü.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

ZANLI SERHAT ALTUN: BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR

Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar Çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden Orhan Keleş kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

ENGİN POLAT: DALTONLAR BENİ 2 YILDIR TEHDİT EDİYOR

Suikast girişiminden kıl payı kurtulan ve amcasının oğlunu kaybeden Engin Polat da emniyete giderek ifade verdi. Polat, uğradıkları tehditleri ilk kez bu kadar net dile getirdi. "Can Polat amcamın oğlu. Yanımızda şoförlük yapıyor. Tatil için 2 gündür Çeşme'de oteldeyiz. Yaklaşık 2 yıldır Daltonlar isimli suç örgütü beni tehdit ediyor. Çeşme'de bulunduğumuz sürede herhangi bir tehdit almadık, birinden şüphelenmedik. Otelde kaldığımı süre zarfında sürekli olarak sosyal medya üzerinden konum bilgisi açık şekilde paylaşım yaptık."

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

SUÇ ALETLERİ TARLA KENARINDA BULUNDU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla yakalanan zanlının kaçarken arkasında bıraktığı deliller de tek tek toplandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 13033 sokak üzerinde bir tarla kenarında turuncu bir poşet içinde atıl vaziyette bulundu.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

1 OTOMATİK SİLAH 3 BOŞ KOVAN ONLARCA MERMİ...

1 adet siyah otomatik silah, 3 adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet 9 milimetrelik mermi, şahsın olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri...Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve örgüt bağlantılarına yönelik operasyonlar çok yönlü olarak devam ediyor.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

2 AY ÖNCEDE KONYA'DA BİRİNİ VURMUŞ

Katil zanlısı Serhat A'nın iddiaya göre Daltonlar olarak biline organize suç örgütünün talimatı ile geçtiğimiz 13 Nisan'da Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Koçak'ı vurduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

Ahmet Koçak, müstakil evde oturduğu sırada pencereden açılan ateş sonucu bacağından vurulduğu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Koçak'ın ateş edeni görmediğini söylediği öğrenildi. Ahmet Koçak'ın da kasten yaralama suçundan da kaydının olduğu belirtildi.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

ACILI ANNEDEN DİLAN POLAT'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: ONUN YÜZÜNDEN OLDU!

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat, dün İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze töreninde kızları "Babamızı bizden aldılar" diyerek gözyaşları dökerken Can Polat'ın acılı annesinin sözleri dikkat çekti.

SON DAKİKA… Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey!

Evladının tabutu başında gözyaşları döken anne, Dilan Polat'ı hedef gösterdi. "Onun yüzünden oldu her şey. Dilan'ın Allah belasını versin. Dilan çocuğumu götürdü. Mahsus götürdü" diyerek feryat etti.

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