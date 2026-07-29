Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir'de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir'de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

Türkiye'nin 6 ilinde etkili olan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir'deki yangınların yerleşim yerlerine sıçraması üzerine çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta ise Fethiye'deki hastaneye nakledildi. Alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu kritik güzergahlarda ulaşım güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve emniyet güçlerine bağlı binlerce personel rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İbrahim AYRAL
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 17:44
SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

Hava sıcaklıklarının ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına karşı ekipler hava ve karadan seferber oldu. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bölgelerde evler ve hastaneler tahliye edilirken, kritik kara yolları güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

ÇANAKKALE: SARAYCIK KÖYÜ KIRSALINDA ALEVLERLE MÜCADELE

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

MUĞLA: HASTANE VE EVLER TAHLİYE EDİLDİ, KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz ve 835 personelle aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Yangında 4 evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada; Sarıyer, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan 121 hanedeki 202 vatandaş ile 50 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Ayrıca Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yatan 45 hasta tedbir amacıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yangın ve yoğun duman sebebiyle Antalya-Seydikemer kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

"ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

"HASTALARIMIZIN NAKİLLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

YALOVA: ARMUTLU'DA EKİPLER TEYAKKUZDA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine hızla sevk edilirken, alevleri kontrol altına almak amacıyla 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personelle karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

ANTALYA: ADRASAN VE OLYMPOS TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, rüzgarın yangının yayılma riskini artırdığını belirterek mahalledeki evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye edilen bazı evlerin alevlerden zarar gördüğü öğrenilirken, tedbir amacıyla bölgedeki dünyaca ünlü Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

155 TEKNİK PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.

Antalya'daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

KÜTAHYA: TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

BALIKESİR: ALEVLER KOMŞU MAHALLELERE İLERLİYOR

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi mevkiinde orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgar ve kuru otlar nedeniyle hızla büyüyerek çam ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediyor.

Alevlerin Ulubeyler, Hacıveliler ve Bağyüzü mahallelerine doğru ilerlediği, Ulubeyler'deki anıt çınar ağacına kadar yaklaştığı bildirildi. Bağyüzü köyünde vatandaşlar muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından olası bir tahliyeye karşı uyarıldı.

SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi
SON DAKİKA… Çanakkale, Muğla, Yalova, Antalya, Kütahya ve Balıkesir’de orman yangını! Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MUĞLA #SEYDİKEMER