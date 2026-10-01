Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir" dedi. Cevdet Yılmaz, "TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır." ifadelerini kullandı. Öte yandan; SPK'dan da fon mağdurlarına ara ödeme kararı geldi. SPK, isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. İşte detaylar!

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Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 10:18
SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Cevdet Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SORUNLU HER FONA ÖZEL HESAP"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

"SİSTEMİK RİSK YOK"

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.

SPK AÇIKLADI: İSTEĞE BAĞLI İADE HESAPLARI AÇILDI

SPK'dan isteğe bağlı iade hesaplarına ilişkin duyuru geldi. SPK, " İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacaktır." dedi.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

SPK'dan yapılan duyuru şu şekilde:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen; her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açılmıştır.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacaktır.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına "Genel Hisse İade Hesabı" açılmıştır.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

SPK'DAN FON MAĞDURLARINA ARA ÖDEME KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki bazı yatırım fonlarına ilişkin yeni kararlar aldı. Buna göre Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye ödemesine mahsuben ara ödeme yapılacak.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

ARA ÖDEMEDE 1 MİLYON LİRA SINIRI

SPK'nın kararına göre ara ödemeye esas tutar, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından her hak sahibi için hesaplanacak net yatırım tutarı dikkate alınarak belirlenecek.

Buna göre ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Alınan karar kapsamında ek tasfiye usulü, öncelikle para piyasası fonlarından başlanarak uygulanacak. Ara ödeme karşılığında herhangi bir katılma payı iadesi yapılmayacak. Katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

HEKTAŞ'IN 2,38 MİLYAR LİRALIK SERMAYE ARTIRIMINA ŞARTLI ONAY

Kurul ayrıca Hektaş Ticaret Türk AŞ'nin 2 milyar 380 milyon liralık sermaye avansına karşılık gerçekleştireceği tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesini şartlı olarak onayladı.

Şirketin 25 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 8 milyar 430 milyon liralık çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak artırılması planlandı.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Bu kapsamda Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü tarafından şirkete ödenen 2 milyar 380 milyon liralık sermaye avansına karşılık gelecek tutarda tahsisli sermaye artırımı yapılması öngörüldü. Artırımda, Borsa İstanbul AŞ Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca belirlenecek pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal tutar esas alınacak.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Tahsisli sermaye artırımında esas alınacak pay fiyatı, 25 Haziran 2026 tarihli toptan satış işleminde OYAK Genel Müdürlüğü açısından geçerli olan 3,39 lira ile Borsa İstanbul'un ilgili prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyattan yüksek olanından düşük olamayacak.

İhraç belgesinin ise şirketin Borsa İstanbul AŞ'ye yapacağı başvuru sonrasında belirlenecek pay satış fiyatını içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildi.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

TERA YATIRIM'IN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 30 Eylül 2026 saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Tera Yatırım tarafından hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunan Emir Münir Sarpyener, Hayriye Car ve Hakan Gövdere'nin lisanslarının sürekli olarak iptal edilmesine karar verdi.

SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

BORLEASE OTOMOTİV'E İDARİ PARA CEZASI

Kurul, Borlease Otomotiv AŞ hakkında gerçekleştirilen inceleme sonucunda da idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın gerekçesi, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmediyse nedenleri hakkında değerlendirmeleri içeren raporların gecikmeli yayımlanması, hiç hazırlanmaması ve yayımlanmaması olarak açıklandı.

Bu kapsamda 8 gerçek kişiye toplam 2 milyar 996 milyon 438 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

SPK ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 3 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

A1 CAPITAL, BULLS VE PARDUS FONLARINA TASFİYE DÜZENLEMESİ

SPK, tasfiye listesinde yer alan A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin de karar aldı.

Buna göre tasfiye süreci, öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanarak yürütülecek. Fonlar, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek.

SPK ayrıca tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, tasfiye kapsamında olmayan ve 17 Eylül'deki Kurul kararları doğrultusunda TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonların, tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak alım ve/veya satım yönünde yeniden işleme açılabileceğine karar verdi.

Bu fonların yeniden işleme açılacağı tarih ile fon katılma paylarının alım ve satım esasları; fon portföy yapıları, likidite ve piyasa koşulları ile yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

#SPK #TMSF #FON SORUŞTURMASI #CEVDET YILMAZ