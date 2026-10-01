SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.

SPK AÇIKLADI: İSTEĞE BAĞLI İADE HESAPLARI AÇILDI

SPK'dan isteğe bağlı iade hesaplarına ilişkin duyuru geldi. SPK, " İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacaktır." dedi.