SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar!

BORLEASE OTOMOTİV'E İDARİ PARA CEZASI
Kurul, Borlease Otomotiv AŞ hakkında gerçekleştirilen inceleme sonucunda da idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kararın gerekçesi, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmediyse nedenleri hakkında değerlendirmeleri içeren raporların gecikmeli yayımlanması, hiç hazırlanmaması ve yayımlanmaması olarak açıklandı.
Bu kapsamda 8 gerçek kişiye toplam 2 milyar 996 milyon 438 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
SPK ayrıca sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 3 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
A1 CAPITAL, BULLS VE PARDUS FONLARINA TASFİYE DÜZENLEMESİ
SPK, tasfiye listesinde yer alan A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin de karar aldı.
Buna göre tasfiye süreci, öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanarak yürütülecek. Fonlar, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek.
SPK ayrıca tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, tasfiye kapsamında olmayan ve 17 Eylül'deki Kurul kararları doğrultusunda TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonların, tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak alım ve/veya satım yönünde yeniden işleme açılabileceğine karar verdi.
Bu fonların yeniden işleme açılacağı tarih ile fon katılma paylarının alım ve satım esasları; fon portföy yapıları, likidite ve piyasa koşulları ile yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.