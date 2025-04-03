Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Datça'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Datça'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD son dakika paylaşımı ile bölgede yaşanan sarsıntıyı duyurdu.Muğla Datça deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği paylaşılan bilgilerle takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan sarsıntı gündemde. Peki; Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?