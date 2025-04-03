Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Datça'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Datça'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD son dakika paylaşımı ile bölgede yaşanan sarsıntıyı duyurdu.Muğla Datça deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği paylaşılan bilgilerle takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan sarsıntı gündemde. Peki; Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 03.04.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 23:34
Son Dakika: Datça’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Muğla Datça deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Akdeniz merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 148.07 km Datça'ya yakın gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin bilgilerini paylaştı. İşte, ayrıntılar:

Son Dakika: Datça’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MUĞLA DATÇA DEPREM İLE SALLANDI

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Muğla Datça 3.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Akdeniz'de Datça'ya yakın gerçekleşen sarsıntı yerin 14.55 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

Son Dakika: Datça’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DATÇA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla)

Tarih:2025-04-03

Saat:23:21:15 TSİ

Derinlik:14.55 km

Son Dakika: Datça’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Dakika dakika gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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Son Dakika: Datça’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?