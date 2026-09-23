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SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz 'sahte senet' tuzağı
SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz 'sahte senet' tuzağı
Güzellik merkezlerine gidip dudak dolgusu veya kalıcı makyaj yaptıranlar dikkat! "Sadece küçük bir prosedür" denilerek attırılan o imzalar, sahte senetlerle binlerce liralık icra kabusuna dönüştü. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dev operasyonla, kadınların kabusu olan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 10:59