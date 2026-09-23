SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

İstanbul'da güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle vatandaşları işletmelere davet eden şüphelilerin, burada sahte senet düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul genelindeki olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi.

Güzellik merkezi adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı | Video