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SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz 'sahte senet' tuzağı

Güzellik merkezlerine gidip dudak dolgusu veya kalıcı makyaj yaptıranlar dikkat! "Sadece küçük bir prosedür" denilerek attırılan o imzalar, sahte senetlerle binlerce liralık icra kabusuna dönüştü. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dev operasyonla, kadınların kabusu olan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 10:59
SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

İstanbul'da güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle vatandaşları işletmelere davet eden şüphelilerin, burada sahte senet düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul genelindeki olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi.

Güzellik merkezi adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı | Video

SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

Adreslerde yapılan aramalarda ise soruşturmaya ilişkin çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

Şüphelilerin, güzellik hizmeti almak amacıyla merkezlere gelen vatandaşları senet yöntemiyle borçlandırarak daha sonra bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları değerlendirildi.

SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! Dudak dolgusu için gittiler, icralık oldular! Güzellik merkezlerinde akılalmaz ’sahte senet’ tuzağı
#İSTANBUL