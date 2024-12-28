Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

Son dakika haberi: Emekli zammı, 1 hafta sonra açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam için şimdiye kadar kesinleşen yüzde 14,57 oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak veri ile güncellenecek. Böylece emekliye zam oranı netleşecek. Oranın netleşmesiyle beraberinde bazı kalemlerde de artış olacak. Peki Aralık ayı enflasyonu için beklentiler ne yönde? Beklentilere göre emekli zammı ne kadar olacak? Hangi kalemlerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:43
SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

Son dakika haberleri: Emekli zammı için enflasyon oranları direkt belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda 5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 14,57 olurken, memur emeklisinin de yüzde 12,23 oldu. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık fark netleşecek ve söz konusu artışlar diğer maaşlara da yansıyacak. Peki hangi maaşlar ne kadar artacak? İşte rakamlar...

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

EMEKLİ ZAMMI 2025 RAKAMI 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler, temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu. Yeni emekli zammı için de 5 aylık veri kesinleşti. Geriye 1 veri kaldı. Kesin rakam, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak. Peki rakamlar ne diyor?

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM...

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşları artacak. Maaş artışı için de 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 44-45 oranında şekilleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 aralığında çıkması bekleniyor. 5 aylık enflasyon ise yüzde 14.57 çıkmıştı. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16-17 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 12-15 aralığında enflasyon artışı alacaklar. Bu oranların eşitlenmesi, refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaş olan 12.500 TL'de artırılacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

YENİ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu ve aynı zamanda SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16,47; memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,23 olacak. Kesinleşen 5 aylık rakamlara göre emeklilerin alacağı zam yüzde 14.57 idi.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin Anketi'ne göre en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 TL'den 14.558,75 TL'ye, memur emeklisi için de 17.588,10 TL'den 19.739 TL'ye çıkacak. Peki söz konusu zamlarla başka hangi kalemlerde artış olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar...

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