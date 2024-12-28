SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...

EMEKLİ ZAMMI 2025 RAKAMI 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler, temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu. Yeni emekli zammı için de 5 aylık veri kesinleşti. Geriye 1 veri kaldı. Kesin rakam, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak. Peki rakamlar ne diyor?