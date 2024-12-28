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SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...
SON DAKİKA: Emekli zammı belli oluyor: %14,57 cepte! 6 aylık fark için o rakam öne çıkıyor: İşte yeni emekli maaş zammı hesabı...
Son dakika haberi: Emekli zammı, 1 hafta sonra açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam için şimdiye kadar kesinleşen yüzde 14,57 oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak veri ile güncellenecek. Böylece emekliye zam oranı netleşecek. Oranın netleşmesiyle beraberinde bazı kalemlerde de artış olacak. Peki Aralık ayı enflasyonu için beklentiler ne yönde? Beklentilere göre emekli zammı ne kadar olacak? Hangi kalemlerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:43