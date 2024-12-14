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SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

Son dakika haberi: 5 ay önce yüzde 24,73 zamlanan emekli maaşı, Ocak'ta tekrar artacak. Yeni emekli zammı için 5 aylık enflasyon verisi belli olurken, geriye 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu kaldı. Emekliye zam oranında yol gösteren enflasyon verisinde yıl sonu tahminleriyle hesap yapıldığında nihai rakam şekilleniyor. Öte yandan 3 aşamada gerçekleştirilecek emekli zammı için; kök maaşa oransal artış, ek ödeme ve taban maaş artışı olacak. Peki bu artışlar % kaç olacak? Emekli ne kadar zam alacak? İşte 2025 yılı güncel emekliye zam hesapları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:24
SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı Ocak zammı ile yeniden artacak. Üç aşamalı gerçekleştirilecek emekli zammı; kök maaşa oransal artış, ek ödeme ve taban maaş artışı şeklinde olacak. Buna göre emekli maaşı üç ayrı artış ile yükselecek. Peki Ocak'ta belirlenecek emekliye zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamında olacak. Yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oranlar SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artışı anlamına gelirken memur ve memur emeklisi için ise enflasyon farkını oluşturacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN EMEKLİYE ZAM ORANI % KAÇ OLACAK?

Bu hesaplamayla göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışı yüzde 15-17 arasında gerçekleşirken memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 12-14 aralığında olacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

EŞİTLEME GÜNDEME GELEBİLİR

Bu durumda memur emeklilerinin artış oranı 6 aylık enflasyonun altında kalacak. Bunun için iki kesim arasında bir eşitleme sağlanması da gündeme gelebilir.

SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

5-10 PUANLIK REFAH PAYI ARTIŞI BEKLENİYOR

Bu oranların dışında hükümetin ayrıca refah payı ile zamları artırması da gündemde. Böyle bir durumda 5-10 puanlık artış bekleniyor. Bu durumda emeklilerin Ocak zamları yüzde 20-25 oranlarını bulabilecek.

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