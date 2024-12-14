SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı Ocak zammı ile yeniden artacak. Üç aşamalı gerçekleştirilecek emekli zammı; kök maaşa oransal artış, ek ödeme ve taban maaş artışı şeklinde olacak. Buna göre emekli maaşı üç ayrı artış ile yükselecek. Peki Ocak'ta belirlenecek emekliye zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...