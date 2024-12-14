SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesinde 3 ayrı artış gündemde! 2025 emekliye zam oranı netleşiyor: % kaç olacak?
Son dakika haberi: 5 ay önce yüzde 24,73 zamlanan emekli maaşı, Ocak'ta tekrar artacak. Yeni emekli zammı için 5 aylık enflasyon verisi belli olurken, geriye 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu kaldı. Emekliye zam oranında yol gösteren enflasyon verisinde yıl sonu tahminleriyle hesap yapıldığında nihai rakam şekilleniyor. Öte yandan 3 aşamada gerçekleştirilecek emekli zammı için; kök maaşa oransal artış, ek ödeme ve taban maaş artışı olacak. Peki bu artışlar % kaç olacak? Emekli ne kadar zam alacak? İşte 2025 yılı güncel emekliye zam hesapları...
Giriş Tarihi: 14.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:24