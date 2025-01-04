Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38'e geriledi. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışları etkiledi. Enflasyonun etkisiyle, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin alacağı artış ise, yüzde 5,54 enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 11,54 oldu. 2025 yılı itibarıyla maaşlar bu yeni zam oranlarına göre güncellendi.