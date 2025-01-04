Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

2025 yılı için SSK ve BAĞKUR emekli maaşı zammı tutarları netleşti. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri ve son altı aylık enflasyon farkı açıklanmasının ardından milyonlarca emekli yeni yılda geçerli olacak maaşlarını hesaplıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024 yılı sonunda yıllık %44,38, aylık ise %1,03 oranları doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmiş oldu. Peki, 12.500 TL, 12.600 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 15.000 TL ve 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar zam alacak? İşte, Ocak 2025 emekli zammı hesaplama tablosu...