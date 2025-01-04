Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

2025 yılı için SSK ve BAĞKUR emekli maaşı zammı tutarları netleşti. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri ve son altı aylık enflasyon farkı açıklanmasının ardından milyonlarca emekli yeni yılda geçerli olacak maaşlarını hesaplıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024 yılı sonunda yıllık %44,38, aylık ise %1,03 oranları doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmiş oldu. Peki, 12.500 TL, 12.600 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 15.000 TL ve 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar zam alacak? İşte, Ocak 2025 emekli zammı hesaplama tablosu...

Giriş Tarihi: 04.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:31
Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

TÜİK tarafından ocak ayında açıklanan aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranı netlik kazandı. Memurlar toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise sadece 6 aylık enflasyon oranında bir zam alacaklar. Peki, emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak, yüzde kaç zam geldi? İşte, ayrıntılar haberin devamında...

Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38'e geriledi. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışları etkiledi. Enflasyonun etkisiyle, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin alacağı artış ise, yüzde 5,54 enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 11,54 oldu. 2025 yılı itibarıyla maaşlar bu yeni zam oranlarına göre güncellendi.

Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları, 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

Son Dakika: Emekli Zammı Hesaplama Ocak 2025 | Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar ne kadar alacak?

EMEKLİ MAAŞI 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 ALANLAR NE KADAR ALACAK?

Emekli maaş zammı hesaplaması kök maaş üzerinden yapılır. Yeni açıklanan artışla hesaplanan SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu şöyle;

12.500 alanlar 14.469 TL
12.600 alanlar 14.585 TL
13.000 alanlar 15.048 TL
13.500 alanlar 15.626 TL
15.000 alanlar 17.363 TL
15.500 alanlar 17.941 TL

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