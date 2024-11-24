SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

Son dakika haberleri: Emekli zammı düzenlemesinin yanında en düşük emekli maaşı için de çalışmalar başladı. 3 milyon emekliyi ilgilendirecek en düşük emekli maaşı düzenlemesi için alternatiflerin maliyet analizi yapılıyor. Peki en düşük emekli maaşı için konuşulan rakamlar kaç TL? İşte detaylar...