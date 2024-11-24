Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

Son dakika haberi: 2025 yılında uygulanacak emekli zammı düzenlemesinde; kök maaşı 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olan 3 milyon emekli, beklenen enflasyon rakamlarına göre 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Hükümet, emeklinin mağdur olmaması için en düşük emekli maaşı için de çalışmalara başladı. İlgili bakanlıklar etki analizlerini yaparken, kulislerde konuşulan rakamlar ise...

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:24
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

Son dakika haberleri: Emekli zammı düzenlemesinin yanında en düşük emekli maaşı için de çalışmalar başladı. 3 milyon emekliyi ilgilendirecek en düşük emekli maaşı düzenlemesi için alternatiflerin maliyet analizi yapılıyor. Peki en düşük emekli maaşı için konuşulan rakamlar kaç TL? İşte detaylar...

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalar başladı. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizleri yapıyor.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

3 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Emeklilerin yılbaşındaki maaş zamlarının oranı Aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanması ile ortaya çıkacak. Ancak 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşından yararlanan emeklilerin artış alabilmesi için yasa çıkartılması gerekecek.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

KÖK MAAŞLARI 7.500 İLA 10.700 LİRA ARASINDA OLANLAR...

Şu anda en düşük kök maaş 7 bin 500 lira civarında. Kök maaşları 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olanlar, 2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrasında 12 bin 500 lira almaya devam edecek.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...

BEKLENEN ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE...

Çünkü beklenen enflasyon rakamları kök maaşlardaki artışın 12 bin 500 liranın üstüne çıkamayacağını gösteriyor. Bu durumda olan yaklaşık 3 milyon emekli bulunuyor.

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