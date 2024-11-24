Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı artacak! Hükümet çalışmalara başladı: Kulislerde konuşulan rakamlar ise...
Son dakika haberi: 2025 yılında uygulanacak emekli zammı düzenlemesinde; kök maaşı 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olan 3 milyon emekli, beklenen enflasyon rakamlarına göre 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Hükümet, emeklinin mağdur olmaması için en düşük emekli maaşı için de çalışmalara başladı. İlgili bakanlıklar etki analizlerini yaparken, kulislerde konuşulan rakamlar ise...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:24