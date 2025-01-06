Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo
SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaşın gözü yeniden düzenleme yapılacak olan en düşük emekli maaşı zammında. Kanuni bir düzenleme yapılarak arttırılacak olan en düşük emekli maaşı zammında iki senaryo tartışılıyor. İşte en düşük emekli maaşı düzenlemesinin detayları.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:00