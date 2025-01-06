Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaşın gözü yeniden düzenleme yapılacak olan en düşük emekli maaşı zammında. Kanuni bir düzenleme yapılarak arttırılacak olan en düşük emekli maaşı zammında iki senaryo tartışılıyor. İşte en düşük emekli maaşı düzenlemesinin detayları.

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:00
SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

Son dakika haberi: Milyonlarca SGK, BAĞKUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazanırken, gözler, en düşük emekli maaşının ne kadar arttırılacağı ve emekliler arasında oluşan 4.21'lik farkın eşitlenip eşitlenmeyeceğine çevrildi.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

Peki, en düşük emekli maaşı ne olacak? SGK, BAĞKUR emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkı kapatılacak mı? Kulislerde konuşulan iki zam senaryosu ne? Emeklilere zam oranının refah payı ile yüzde 20'lere çıkarılma beklentisi gerçekçi mi? İşte tüm bu soruların yanıtını İŞ'İN DOĞRUSU'nda mercek altına aldık...

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

EN DÜŞÜK (KÖK) MAAŞ NEDİR?

Ek zamlar olmaksızın hesaplanan emekli maaşına kök maaş deniyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ekseninde Hazine tarafından yapılan ek ödemeyle 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

Güncel rakamlara göre şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 800 lira ve altında bulunuyor. Son yapılan 15.75'lik zamma rağmen maaşı 10 bin 800 TL'nin altında kalan tüm emekliler 12 bin 500 TL almaya devam edecek.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

Kök maaşı düşük olanlara örnek vermek gerekirse sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi 5 bin 117 TL olan maaşı yüzde 15.75'lik artışla 5 bin 923 TL'ye ulaştı.

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