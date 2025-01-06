SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis’te! İşte zam konusunda öne çıkan iki senaryo

Güncel rakamlara göre şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 800 lira ve altında bulunuyor. Son yapılan 15.75'lik zamma rağmen maaşı 10 bin 800 TL'nin altında kalan tüm emekliler 12 bin 500 TL almaya devam edecek.



