Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi'ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi'ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

SON DAKİKA... Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarı sona erdi. İç savaş dönemi boyunca Esad askerlerinin adeta katliam yaptığı Tadomon Mahallesi'nde manzara ise tüyler ürpertti. Her binanın altından insan kemikleri çıktığını belirten böyle sakinleri "Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:25
SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi’ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor.

SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi’ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle duyulan mahalledeki binaların altından rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor. Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor.

Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video

SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi’ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

"HER SOKAKTA YERİN ALTINDA CESETLERİ BULABİLİRSİNİZ"

Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, "Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı.

SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi’ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.

SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi’ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

"ÇUKURA GÖMÜYORLARDI VE ATEŞE VERİP YAKIYORLARDI"

Mahallede bulunan çukarlara 250 Türkmen'in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed, "Burası Türkmen sokağıydı. Bütün insanlar bu çukurların içinde gömüldü. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı.

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