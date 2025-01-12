Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi'ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!
SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi'ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!
SON DAKİKA... Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarı sona erdi. İç savaş dönemi boyunca Esad askerlerinin adeta katliam yaptığı Tadomon Mahallesi'nde manzara ise tüyler ürpertti. Her binanın altından insan kemikleri çıktığını belirten böyle sakinleri "Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:25