SON DAKİKA... Esad 10 bin kişiyi buraya gömdü! Tadomon Mahallesi’ndeki katliam gün yüzüne çıktı: İnsan kemikleri fışkırıyor!

Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.