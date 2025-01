Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 12.01.2025 | 12:09 Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaza dönen Tadomon Mahallesi'nde binaların temellerinden insan kemikleri çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor. Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle duyulan mahalledeki binaların altından rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor. Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor.

"HER SOKAKTA YERİN ALTINDA CESETLERİ BULABİLİRSİNİZ"

Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, "Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.

"İNSANLARI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMÜYORLARDI VE ATEŞE VERİP YAKIYORLARDI"

Mahallede bulunan çukarlara 250 Türkmen'in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed, "Burası Türkmen sokağıydı. Bütün insanlar bu çukurların içinde gömüldü. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı.