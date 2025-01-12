Video Dünya Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video
Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video

Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video

12.01.2025 | 12:09

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaza dönen Tadomon Mahallesi'nde binaların temellerinden insan kemikleri çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor. Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle duyulan mahalledeki binaların altından rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor. Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor.

"HER SOKAKTA YERİN ALTINDA CESETLERİ BULABİLİRSİNİZ"
Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, "Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.

"İNSANLARI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMÜYORLARDI VE ATEŞE VERİP YAKIYORLARDI"
Mahallede bulunan çukarlara 250 Türkmen'in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed, "Burası Türkmen sokağıydı. Bütün insanlar bu çukurların içinde gömüldü. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video 00:13
İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video 12.01.2025 | 12:57
Suriye’de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 04:48
Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 12.01.2025 | 12:09
Kenya’da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Kenya'da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 11.01.2025 | 13:18
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video 02:08
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video 11.01.2025 | 11:16
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles’tan sonra New York’ta da yangın çıktı | Video 01:16
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta da yangın çıktı | Video 11.01.2025 | 11:03
Los Angeles’ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video 01:40
Los Angeles'ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video 11.01.2025 | 10:51
SON DAKİKA: Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var | Video 00:58
SON DAKİKA: Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2025 | 14:04
ABD’de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video 29:59
ABD'de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video 10.01.2025 | 09:48
ABD’deki orman yangınlarında can kaybı 5’e yükseldi | Video 04:19
ABD’deki orman yangınlarında can kaybı 5’e yükseldi | Video 09.01.2025 | 16:22
Hindistan’da izdiham: 6 ölü | Video 03:26
Hindistan'da izdiham: 6 ölü | Video 09.01.2025 | 12:38
Hindistan’da izdiham: 6 ölü | Video 03:26
Hindistan'da izdiham: 6 ölü | Video 09.01.2025 | 11:10
Pencereden evin içine giren havai fişek, kadını yaktı | Video 00:20
Pencereden evin içine giren havai fişek, kadını yaktı | Video 09.01.2025 | 11:16
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 02:46
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 09.01.2025 | 08:37
Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video 01:07
Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video 09.01.2025 | 08:37
California’daki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti | Video 11:56
California’daki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 08:37
ABD California’daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video 08:52
ABD California'daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video 08.01.2025 | 16:07
Gazze’de can kaybı 45 bin 936’ya yükseldi | Video 01:30
Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video 08.01.2025 | 15:55
Suriye’de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video 01:44
Suriye'de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video 08.01.2025 | 15:07
Pakistan’da soğuk hava nedeniyle 13 evsiz hayatını kaybetti | Video 02:08
Pakistan’da soğuk hava nedeniyle 13 evsiz hayatını kaybetti | Video 08.01.2025 | 14:27
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126’ya yükseldi | Video 03:10
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126'ya yükseldi | Video 08.01.2025 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA