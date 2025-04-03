Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han'dan Yoon'un azil davası öncesinde itidal çağrısı | Video 03.04.2025 | 10:13 Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesi'nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden azline ilişkin vereceği nihai karara saygı duyma çağrısı yaptı. Han, siyasi parti temsilcilerine, "Sizden, yasa dışı protestoları veya şiddeti kışkırtabilecek veya teşvik edebilecek ifadelerden kaçınmanızı rica ediyorum. Şimdi, toplumumuzun istikrarını ve varlığını siyasi çıkarların önüne koymanın zamanıdır" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinde sona yaklaşılıyor. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesi'nin Yoon'un azline ilişkin nihai kararı vereceği Cuma günkü duruşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kritik gün öncesinde alınacak güvenlik önlemlerinin tartışıldığı hükümet toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Han, "Ne olacağından bağımsız olarak, verilecek kararı hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde sakin ve saygılı bir şekilde kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Han, "Halkımızın gücü ve bilgeliği etrafında yeniden birlik olursak, mevcut karmaşa ve krizi aşabiliriz" diyerek yasa dışı veya şiddet içeren eylemlere müsamaha göstermeyeceklerini hatırlattı.

"SORUMLU BİR TUTUM SERGİLEYİN"

Siyasi parti temsilcilerine itidal çağrısı yapan Han, "Şimdi, toplumumuzun istikrarını ve varlığını siyasi çıkarların önüne koymanın zamanıdır" şeklinde konuştu. Han, "Lütfen bölünme ve çatışmaya değil, toplumsal uyuma katkı yapan sorumlu bir tutum sergileyin. Sizden, yasa dışı protestoları veya şiddeti kışkırtabilecek veya teşvik edebilecek ifadelerden kaçınmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

YOON'UN AZLİNE İLİŞKİN NİHAİ KARAR CUMA GÜNÜ VERİLECEK

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon'un azline ilişkin nihai kararın Cuma günü verileceğini açıklamıştı. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nın Yoon karşıtları ve destekçileri arasında yaşanabilecek muhtemel gerginliklere karşı 14 bin personeli seferber edeceği belirtilmişti.