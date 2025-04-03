Video Dünya İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi | Video
İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi | Video

İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi | Video

03.04.2025 | 09:15

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ın ardından Hama ve Humus’a da hava saldırıları düzenledi.

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İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi. Suriye basını, İsrail'in Hama kentindeki askeri havaalanını ve Humus'taki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldığını aktardı. İsrail ordusu daha önce başkent Şam'ın Barzeh Mahallesi'ndeki bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgeyi hedef almıştı. Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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