ABD'li Adalet Bakanı'ndan Tesla eylemcilerine gözdağı: "Adalet geliyor!" | Video
ABD'de son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya yönelik protestolar şiddet ve terör eylemlerine dönüştü. Musk'a "tepki" olarak bir bayiye yangın bombası atan kişiye dair karar açıklandı. ABD Adalet Bakanı, şiddet ve terör eylemlerinin affı olmayacağının altını çizdi.
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