Sosyal medyayı sallayan tarif! Muhteşem salatanın sırrı seçtiğiniz kaptaymış: "Mutlaka bu kaseyi kullanın..." | Video

Bir yemek tarifi hem nostaljik hem de lezzetli olabilir mi? TikTok'ta viral olan ve izleyenleri kendine hayran bırakan bir Sezar salata videosu, tam da bunu kanıtlıyor! Bir içerik üreticisi Jaylee, büyükbabasının yıllardır yaptığı meşhur Sezar salatasının adım adım nasıl hazırlandığını paylaştı. Peki, bu tarifi bu kadar özel kılan ne? İşte dede onaylı Sezar salatası tarifi!