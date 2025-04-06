Video Yaşam Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video
Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video

Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video

06.04.2025 | 14:18

İstanbul’un Beykoz ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir villaya yapılan baskında 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 351 bin 386 TL idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Beykoz'da 3 katlı bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler villayı takibe aldı. Yavuz Selim Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerindeki 3 katlı villada kumar oynatıldığını saptayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Saat 02.00 sıralarında çok sayıda polisin katıldığı baskında, kumar oynadığı tespit edilen 38 şüpheli yakalandı. Söz konusu kişilere Kabahatler Kanununun 34. maddesinden toplam 351 bin 386 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynamak için yer temin ettiği anlaşılan ve villayı kiraladığı saptanan Y.K isimli şüpheli gözaltına alındı. 586 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdına da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından el konuldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video 00:52
Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video 06.04.2025 | 14:18
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video 00:12
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video 06.04.2025 | 14:18
Arnavutköy’de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı | Video 05:28
Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı | Video 06.04.2025 | 12:37
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 00:13
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 06.04.2025 | 12:37
Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video 01:08
Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video 06.04.2025 | 12:37
Güzellik merkezinin terasındaki çiçekleri, yaşlı çift böyle çaldı | Video 03:01
Güzellik merkezinin terasındaki çiçekleri, yaşlı çift böyle çaldı | Video 06.04.2025 | 12:36
Küçükçekmece’de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 01:26
Küçükçekmece'de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 06.04.2025 | 12:36
Tırın altına girip hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 03:00
Tırın altına girip hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 06.04.2025 | 12:36
Esenyurt’ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı | Video 01:16
Esenyurt'ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı | Video 06.04.2025 | 12:36
Edirne’de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video 00:57
Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video 06.04.2025 | 09:29
Elinde torpil patlayan çocuğun görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:52
Elinde torpil patlayan çocuğun görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.04.2025 | 09:29
Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı | Video 02:28
Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı | Video 06.04.2025 | 08:34
Çorum’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 05:23
Çorum’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 06.04.2025 | 08:34
Bursa’da damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı | Video 00:39
Bursa'da damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı | Video 06.04.2025 | 08:34
Konya’da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 01:10
Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 06.04.2025 | 08:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 15:42
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 01:09
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 05.04.2025 | 15:40
Konya’daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 01:39
Konya'daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 05.04.2025 | 15:29
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 01:24
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 05.04.2025 | 15:24
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 01:01
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY