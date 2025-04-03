ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video
ABD'nin orta ve güney kesimlerinde hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
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